Светлану Ходченкову назвали главной российской актрисой десятилетия

При составлении рейтинга были учтены такие показатели, как число проектов с участием артистки, число главных ролей, зарубежные проекты, вовлеченность в рекламные кампании лент, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram-аккаунте, общий бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и общая посещаемость пяти самых успешных проектов.

Первой в списке стала Светлана Ходченкова. У нее рекордное количество главных ролей и премия "Золотой орел" за женскую роль второго плана в фильме "Довлатов".

На втором месте расположилась Александра Бортич. Пять самых известных фильмов с ее участием привлекли более 30 миллионов зрителей.

Третьей в списке оказалась Елена Лядова. Она появлялась в таких лентах, как "Елена", "Левиафан" и "Географ глобус пропил".

В десятку также вошли такие актрисы, как Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.