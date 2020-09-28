"Опасаясь необъективности". Познер, Долин, Хабенский поддержали историка Дмитриева в смене суда

Почти 250 публичных лиц попросили Верховный суд (ВС) Карелии не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева. Письмо главе ВС Карелии Анатолию Наквасу, под которым они подписались, опубликовала "Новая газета".
"Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - говорится в обращении.
Среди тех, кто подписался - журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.
Напомним, в России 22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Юрия Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Суд не признал Дмитриева виновным в изготовлении и хранении порнографии, а также хранении оружия и развратных действиях, но признал виновным в насильственных действиях сексуального характера.
По словам адвоката осужденного, такой приговор означает, что с учетом срока, уже отбытого под стражей, Дмитриев может выйти на свободу осенью.
Прокуратура требовала приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы.
Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в этом месяце на пресс-конференции указал, что его клиент на совершал никаких преступлений.
Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.
После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов.
Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.
Евросоюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.
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