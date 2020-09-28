"Опасаясь необъективности". Познер, Долин, Хабенский поддержали историка Дмитриева в смене суда

"Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - говорится в обращении.

Среди тех, кто подписался - журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Напомним, в России 22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Юрия Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Суд не признал Дмитриева виновным в изготовлении и хранении порнографии, а также хранении оружия и развратных действиях, но признал виновным в насильственных действиях сексуального характера.

По словам адвоката осужденного, такой приговор означает, что с учетом срока, уже отбытого под стражей, Дмитриев может выйти на свободу осенью.

Прокуратура требовала приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы.

64-летнему мужчине подобные обвинения выдвигались в 2018 году, однако решение было аннулировано. Позднее в том же году он снова был задержан.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в этом месяце на пресс-конференции указал, что его клиент на совершал никаких преступлений.

Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.

После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов.

Историк работал над идентификацией жертв сталинских репрессий. В результате его работы преступления Сталина в Карелии задокументированы лучше, чем в других регионах России.

Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.

Евросоюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.