Ефремов подал жалобу на приговор по делу о ДТП. Жена погибшего вовсе потребовала его отменить

"Представитель Стерховой указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора, в связи с чем просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение", - сообщили в суде.

Ранее актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о ДТП, лично подал жалобу на свой приговор, сообщает ТАСС.

Как сообщили в суде, Ефремов в своей жалобе указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда. Свою позицию относительно уголовного дела он пояснил давлением своего бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Сам экс-адвокат подал жалобу на приговор актеру и попросил его отменить.

Как пояснили в пресс-службе суда, кроме жалобы от Ефремова в канцелярию поступили расширенные жалобы от представлявших его в ходе процесса Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

В свою очередь, семья актера Михаила Ефремова планирует подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить, совершил ли Эльман Пашаев мошеннические действия в то время, когда представлял интересы артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Ефремова.

"В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям", - говорит анонимный источник.

Согласно его словам, родственники Ефремова также планируют попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора видеозапись разговора адвоката и артиста, сделанная тайно, попала в СМИ.

В то же время сам Пашаев заявил, что у него нет конфликтов с семьей Ефремова:

"У меня с семьей Ефремова самые теплые отношения, никаких конфликтов нет. Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются".

Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.

В свою очередь, совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса.