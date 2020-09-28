Главный редактор Nexta объявил об уходе из проекта

С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным.



С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь ;)