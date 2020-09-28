Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
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Главный редактор Nexta объявил об уходе из проекта

Роман Протасевич в программе "вДудь"

ФОТО: скриншот видео

Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объявил, что покидает проект. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в понедельник, 28 сентября.

В комментарии белорусскому изданию "Наша Нiва" Протасевич отметил, что не сошелся во взглядах на будущее популярного проекта с его основателем Степаном Путило.

На telegram-канал Nexta подписаны более двух миллионов человек. Особую популярность он приобрел после начала протестов в Беларуси.

Создатели канала поддерживает белорусскую оппозицию и критикуют президента Александра Лукашенко. Сам Степан Путило в интервью программе "вДудь" не отрицал, что иногда канал описывает события предвзято. Он назвал это "пропагандой в хорошем смысле".

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