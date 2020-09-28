Главный редактор Nexta объявил об уходе из проекта

Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объявил, что покидает проект. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в понедельник, 28 сентября.
В комментарии белорусскому изданию "Наша Нiва" Протасевич отметил, что не сошелся во взглядах на будущее популярного проекта с его основателем Степаном Путило.
С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным.— Roman Protasevich (@pr0tez) September 28, 2020
С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь ;)
На telegram-канал Nexta подписаны более двух миллионов человек. Особую популярность он приобрел после начала протестов в Беларуси.
Создатели канала поддерживает белорусскую оппозицию и критикуют президента Александра Лукашенко. Сам Степан Путило в интервью программе "вДудь" не отрицал, что иногда канал описывает события предвзято. Он назвал это "пропагандой в хорошем смысле".
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!