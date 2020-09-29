Звездная пара из "Игры престолов" ждет первенца

Британский Актер Кит Харингтон, наиболее известный ролью Джона Сноу в сериале "Игра престолов", впервые станет отцом. Редактор журнала Make в соцсетях опубликовала фото, где супруга Кита - Роуз Лесли - запечатлена в особом положении.
Нужно отметить, что Лесли в "Игре престолов" исполнила роль Игритт, возлюбленной Джона Сноу. Лесли и Харингтон познакомились в 2012 году на съемочной площадке, роман с экрана перешел в жизнь, и в 2018 году пара поженилась.
Для супругов ребенок станет первенцем.
- написала в Instagram фотограф Урсула Лейк.
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