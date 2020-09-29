MADARA казалась логичным покупателем Dzintars. Но сделка так и не состоялась. Почему?

Напомним, 14 сентября в Риге был заключен договор о приобретении эстонским промышленным концерном Skinest Group активов обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии Dzintars. На предприятии планировалось уже в октябре возобновить производство и создать новые рабочие места.

"У нас одна-единственная цель - спасти легендарную торговую марку, восстановить производство и вновь сделать историю Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия", - заявил тогда владелец Skinest Group Олег Осиновский.

Как признавалась в интервью RUS TVNET совладелица предприятия MADARA Cosmetics Лотте Тисенкопфа-Илтнере, показатели компании в первом полугодии этого года выросли практически на 50% в сравнении с прошлым годом. Таким образом, компания казалась самым очевидным покупателем оборудования и главных брендов Dzintars.

В беседе с журналистом LSM Улдис Илтнерс признался, что информация о том, что компания являлась одним из претендентов на покупку, была некорректной. В предприятии ознакомились с ситуацией, но о том, чтобы делать предложение, речи не шло:

"Нам показали, какие активы там есть. Можно было бы подумать о покупке и реставрации нескольких отдельных элементов оборудования, если бы его продавали по частям. Но в целом оборудование, на наш взгляд, в суперплачевном состоянии. Я даже не понимаю, как они работали и справлялись - там все очень-очень старое".

Как отметил Илтнерс, создание узнаваемости бренда на Западе было бы работой "абсолютно с нуля".

"У Dzintars там нет никаких преимуществ, это не было бы что-то уникальное, чтобы тамошний потребитель хотел его покупать", - отметил Илтнерс.

Говоря о том, каково будет новому владельцу Dzintars, предприниматель отметил, что "будет трудно":

"Это потребует сравнительно больших вложений, капитальных и человеческих. Потому что там невозможно логическое продолжение процессов. Все надо делать заново".

Улдис Илтнерс также признался, что для него было неожиданным то, что в России люди в возрасте от 30 и 40 лет не знают о таком бренде, как Dzintars:

"Это (название) им ни о чем не говорит. Они говорят: пришли мне какой-нибудь буклет, я спрошу у мамы, потому что я сам о таком никогда не слышал. Для меня это было немного неожиданно даже… Может оказаться, что на самом деле узнаваемость этого бренда в России довольно низкая и в основном только у аудитории старшего поколения".