В октябре планируется возобновить производство на фабрике Dzintars

На предприятии планируется уже в октябре возобновить производство и создать новые рабочие места.

"У нас одна-единственная цель - спасти легендарную торговую марку, восстановить производство и вновь сделать историю Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия", - заявил владелец Skinest Group Олег Осиновский.

ООО Ritrem, которое приобрело активы Dzintars, принадлежит концерну Skinest Group через свою материнскую компанию - Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, обеспечивающий в Латвии работой более 600 человек.

Производство и научно-исследовательская деятельность Dzintars прошлых лет, по оценкам Skinest Group, в перспективе обладает значительным потенциалом.

Skinest Group объединяет более 50 предприятий в 15 странах. В Латвии концерн инвестировал более 40 млн евро и обеспечивает работой более 800 человек. Концерн занимается производством вагонов и локомотивов, строит железнодорожные пути, владеет парками вагонов и локомотивов, строит ветровые, солнечные и гидроэлектростанции, жилые дома, гольф-поля и участвует во многих других проектах.

Неплатежеспособным Dzintars был объявлен в ноябре 2019 года.