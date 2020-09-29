7 октября состоится открытие выставки "Извлечение архетипа"

Гости экспозиции смогут познакомиться с творчеством художника, ранее не представленном широкой публике. Картины увлекают своей амбициозностью и жизнеутверждающей формой выражения, что развивает визуальный вкус и насмотренность. Выставка также будет интересна посетителям, для которых важна не столько палитра красок на языке изобразительного искусства, сколько заложенный в картины смысл, - это отсылки к культурно-историческим событиям и явлениям.

В своих произведениях художник Дмитрий Лаврентьев размышляет о мифическом, архетипическом и символическом (картины "Феникс", "Грустная колыбельная", "Загадочная птица"). Так, работы включают в себя послания коллективных воспоминаний в историческом контексте ("О чем молчат ливские рыбаки") и библейские мотивы ("Адам", "Ева").

Художественные работы отражают серию многослойных элементов и символов, указывая на причинно-следственные связи и формируя отсылки к объяснению архетипов К. Г. Юнга, основателя аналитической психологии. В представленных на выставке картинах присутствует несколько универсальных образов и мотивов, таких как мать (Мадонна), образ ребенка, тень, женское / мужское начало (анима / анимус) и эго.

Через призму своих работ Дмитрий Лаврентьев повествует вдохновляющие истории, акцентируя внимание на событиях прошлого, которые с годами "обрастали" множеством мифов. Идея о значении и ритуализации тотемов как своего рода терапии находит отражение в серии картин. Непосредственное видение художника раскрывает происхождение мира, первобытную веру, духовное становление и созревание, оставляя открытым вопрос об исполнении и возрождении желаний.

Яркие цветовые контрасты, четкие линии и динамичные штрихи - неотъемлемые черты художественного почерка Дмитрия Лаврентьева. Склонность к выразительности, деформации и преувеличению придает композициям художника небольшую дозу архаичных выражений, а его живопись остается сложной и удивительной.

Экспозиция "Извлечение архетипа", организованная платформой современного искусства artalea.com, пройдет с 8 по 26 октября в помещениях галереи банка Rietumu (ул. Весетас 7). По будням экспозиция открыта с 9:30 до 17:30, в выходные - по договоренности с организаторами выставки. Вход свободный.