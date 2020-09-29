13 лет колонии. Приговор историку Юрию Дмитриеву ужесточен в четыре раза

По словам адвоката Юрия Дмитриева Виктора Ануфриева, суд должен рассмотреть жалобы обвинения, защиты и потерпевшей стороны. О решении суда журналистам первым сообщил именно адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.

В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на заседании суда отсутствовал - вместо него интересы обвиняемого представлял Артем Черкасов. Он также подтвердил "Интерфаксу", что суд решил ужесточить наказание подзащитному.

В жалобе защита просила полностью оправдать Дмитриева. В свою очередь потерпевшая сторона сочла приговор слишком мягким и попросила рассмотреть дело снова.

Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.

После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов.

Историк работал над идентификацией жертв сталинских репрессий. В результате его работы преступления Сталина в Карелии задокументированы лучше, чем в других регионах России.

Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.

Евросоюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.