13 лет колонии. Приговор историку Юрию Дмитриеву ужесточен в четыре раза

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу историка Юрия Дмитриева. Как сообщает "Интерфакс", после рассмотрения апелляции суд принял решение приговорить его к 13 годам колонии строгого режима. Ранее суд нижестоящей инстанции приговорил историка к трем с половиной годам лишения свободы.
Заседание проходило за закрытыми дверьми.
По словам адвоката Юрия Дмитриева Виктора Ануфриева, суд должен рассмотреть жалобы обвинения, защиты и потерпевшей стороны. О решении суда журналистам первым сообщил именно адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на заседании суда отсутствовал - вместо него интересы обвиняемого представлял Артем Черкасов. Он также подтвердил "Интерфаксу", что суд решил ужесточить наказание подзащитному.
В жалобе защита просила полностью оправдать Дмитриева. В свою очередь потерпевшая сторона сочла приговор слишком мягким и попросила рассмотреть дело снова.
Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.
После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов.
Историк работал над идентификацией жертв сталинских репрессий. В результате его работы преступления Сталина в Карелии задокументированы лучше, чем в других регионах России.
Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.
Евросоюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!