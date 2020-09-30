24 сентября свое 28-летие отмечает российская актриса белорусского происхождения Саша (Александра) Бортич. RUS TVNET рассказывает об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели".
Звезда недели ⟩ Саша Бортич - панк-рокерша, которая не боится мата и постельных сцен
Образование и карьера
У Саши есть музыкальное образование. Она окончила московскую музыкальную школу (по классу саксофона). В старших классах начала заниматься в театральной студии, а после школы поступала в театральный институт, но не прошла конкурс. После она поступила в педагогический институт, но выдержала лишь два месяца.
Любопытный факт: Саша даже работала официанткой, а в свободное время посещала кастинги.
Бортич вообще не робкого десятка. В юности она дружила с байкерами, умеет управлять мотоциклом и любит тяжелый рок.
"Никогда я ничего из себя не строила, не пыталась ничему соответствовать. Все знают, что я панк-рокер и за словом в карман не полезу. У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы. Я просто Саша Бортич", - призналась она порталу "Кинопоиск".
Во время интервью актриса старается многое оставить при себе.
"Было, правда, одно видеоинтервью, где я много говорила о личном, матюгнулась раза два, и меня в комментариях сразу нарекли шалавой и хабалкой подзаборной. Может быть, надо быть осторожнее с нецензурными выражениями", - сказала Саша.
Кстати, в СМИ можно найти признание Бортич в том, что в детстве она весила 75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.
В 2014 году она впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зовут". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За легкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".
Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).
В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. И если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.
"Людям неохота напрягаться - потому что всегда легче лежать и деградировать", - подытоживает актриса.
Самые известные картины с ее участием: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие.
Политическая позиция, отношение к мату и постельным сценам
Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению, это важная часть русского языка.
Сама она никогда не боялась откровенных ролей и за три года отношений с актером Ильей Маланиным не раз показывалась на экране обнаженной, даже проехалась по Москве на коне "без одежды" во время промоакции фильма "Неуловимые". На самом деле актриса была в костюме телесного цвета, но на фото выглядело иначе. Кроме того, Бортич участвовала во многих откровенных фотосессиях, в том числе и для журнала Maxim.
Бортич - настоящая активистка. Она не терпит негативного отношения к однополым парам и выходит на протесты.
Саша призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике.
"Я была не готова, что ли. А сейчас во мне будто открылся ящик Пандоры, который, мне кажется, уже не закроется", - цитирует актрису Esquire.
Личная жизнь
Саша Бортич сейчас состоит в браке с Евгением Савельевым - сыном Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области. У Евгения школа ораторского искусства "Король говорит!". В августе 2020 года актриса родила первенца.
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