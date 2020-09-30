Звезда недели ⟩ Саша Бортич - панк-рокерша, которая не боится мата и постельных сцен

Кстати, в СМИ можно найти признание Бортич в том, что в детстве она весила 75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.

В 2014 году она впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зовут". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За легкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".

Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. И если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.

"Людям неохота напрягаться - потому что всегда легче лежать и деградировать", - подытоживает актриса.

Самые известные картины с ее участием: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие.

"Игра на выживание", Саша Бортич Фото: Пресс-фото

Политическая позиция, отношение к мату и постельным сценам

Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению, это важная часть русского языка.