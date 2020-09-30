Ср, 30.09.2020
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Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

В Рижской думе будет подписан договор о сотрудничестве коалиции

Мартиьнш Стакис

ФОТО: LETA

В среду, 30 сентября, в 12:30 в здании Рижской ратуши будет подписан договор о сотрудничестве и план действий новой коалиции Рижской думы.

Как сообщалось, договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения  и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".

У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.

Планируется, что должность мэра займет Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные"), а должности его заместителей - Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвард Смилтенс (национальное объединение и Латвийское объединение регионов) и Линда Озола (Новая консервативная партия).

Первое заседание новоизбранной Рижской думы пройдет в пятницу, 2 октября, в 10:00.

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