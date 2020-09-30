В Рижской думе будет подписан договор о сотрудничестве коалиции

Как сообщалось, договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".

У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.

Планируется, что должность мэра займет Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные"), а должности его заместителей - Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвард Смилтенс (национальное объединение и Латвийское объединение регионов) и Линда Озола (Новая консервативная партия).

Первое заседание новоизбранной Рижской думы пройдет в пятницу, 2 октября, в 10:00.