Умер эмир Кувейта. Он был вторым старейшим действующим главой государства

В возрасте 91 года умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает dpa.
В последние месяцы эмир несколько раз попадал в больницу, что создавало опасения о его здоровье.
Шейх Сабах взошел на престол в 2006 году.
Несмотря на то, что в Кувейте один из активнейших в арабском мире парламентов, большая часть политической власти, в том числе и в отношении назначения правительства, находится у эмира.
Важной особенностью правления Сабаха были усилия по разрешению региональных конфликтов.
Эмир продолжал поддерживать хорошие отношения с Ираном. Он сохранил и связи с Катаром, когда другие страны региона в 2017 году с государством связи разорвали.
Новым эмиром Кувейта после смерти своего сводного старшего брата станет Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Наваф был назначен новым кронпринцем в 2006 году после прихода Сабаха к власти.
Кабинет министров объявил в стране 40-дневный траур, однако госучреждения будут закрыты всего три дня.
"Медуза" отмечает, что Сабах был вторым старейшим действующим главой государства после 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II.
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