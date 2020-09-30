Умер эмир Кувейта. Он был вторым старейшим действующим главой государства

В последние месяцы эмир несколько раз попадал в больницу, что создавало опасения о его здоровье.

Шейх Сабах взошел на престол в 2006 году.

Несмотря на то, что в Кувейте один из активнейших в арабском мире парламентов, большая часть политической власти, в том числе и в отношении назначения правительства, находится у эмира.

Важной особенностью правления Сабаха были усилия по разрешению региональных конфликтов.

Эмир продолжал поддерживать хорошие отношения с Ираном. Он сохранил и связи с Катаром, когда другие страны региона в 2017 году с государством связи разорвали.

Новым эмиром Кувейта после смерти своего сводного старшего брата станет Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Наваф был назначен новым кронпринцем в 2006 году после прихода Сабаха к власти.

Кабинет министров объявил в стране 40-дневный траур, однако госучреждения будут закрыты всего три дня.

"Медуза" отмечает, что Сабах был вторым старейшим действующим главой государства после 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II.