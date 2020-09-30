"Я хотел залить чем-то дыру внутри": Никита Ефремов о разводе, зависимости и сравнении с отцом

Развод

В программе Никита Ефремов рассказал о разводе с актрисой Яной Гладких. Актеры поженились в 2014 году, но уже через год после свадьбы их брак распался.

Он также подчеркнул, что поспешил создать семью, чтобы доказать родителям, что в отличие от них он сможет сохранить брак.

"Я уверен, что на тот момент я не был готов к свадьбе, к совместной жизни", - признался Ефремов.

Он объяснил, что брак распался, так как пара не была готова к этому серьезному шагу. По словам Ефремова, у них в отношениях были проблемы с личными границами.

"Границы - это расстояние, с которого я могу одинаково любить и себя, и тебя", - поделился своим опытом актер. 2

Ефремов рассказал, что, когда услышал от жены о желании развестись, он принял роль жертвы.

"Я вошел в цикл жертвы. Мне очень хотелось пострадать. Я нашел себе оправдание, что я могу напиться", - признался актер. 2

Он отметил, что благодарен этой ситуации, так как сейчас осознает свои ошибки и может не допустить их, если еще раз решит жениться.

Алкоголь и наркотики

Актер рассказал, что тяжело переживал развод и поэтому начал употреблять алкоголь и наркотики.

"Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри", - делится Ефремов. 2

По словам актера, жизненные неприятности заставляли его обращаться за помощью извне. Ефремов также отметил, что прибегать можно не только к алкоголю и наркотикам, в целом любая зависимость рождается из-за внутренних переживаний.

"Людьми, едой - всем, чем можно. Зависимое поведение - большая проблема. Я в свое время обратился за помощью", - поделился актер. 2

Как отмечает Ефремов, он понял, что ему нужно выбираться из этой ситуации. Он обратился к психологам и другим специалистам, которые помогли ему справиться с зависимостью.

"Я не принимал и не любил себя, боялся, что кто-то увидит мою слабость. Дефекты характера, сомнения, низкая самооценка - этого было во мне очень много. 2

Но я понял, что моя боль сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи", - пояснил Ефремов.

Известная фамилия

Никита также рассказал о том, как он справляется с давлением из-за известной фамилии отца.

"Пока я об этом думаю, конечно, тяжело. Пока я занимаюсь какими-то фантомами в моей голове: что обо мне подумают. Я очень много на это трачу энергии, на вот это вот думание", - рассказывает артист.

"Но это же не случайно так произошло, что я родился в такой семье. Значит мне доверили этот урок", - поделился Ефремов. 2

Он также рассказал, что начал чувствовать давление после поступления в институт, где он обучался актерскому мастерству. Он часто сталкивался с тем, что его воспринимали только как сына Михаила Ефремова:

"Я понял, что это реальность, глупо, если я буду ей сопротивляться. Меня это напрягает иногда очень.

Че это меня так воспринимают, я вообще-то отдельная личность", - отметил актер. 2

Несмотря на это, Ефремов признался, что о смене фамилии задумывался только во время самых тяжелых переживаний, сейчас он не собирается менять ее.

Новые отношения

Актер также рассказал о своих новых отношениях с телеведущей Марией Иваковой. Никита Ефремов встречается с Марией уже полтора года, но о свадьбе пока не готов говорить.

"Это зона интимная в очень хорошем смысле этого слова. Это и есть тот клубок, тот союз, который я могу назвать "Мы", - признался Ефремов. 2

По его мнению, нет необходимости делиться планами на личную жизнь.

Видео: Программа "Честный развод" с Никитой Ефремовым