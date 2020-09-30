"Запах его профессионализма до сих пор не выветрился": Соболев снял пародию на репортаж Киселева

"Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют - здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как‑то справляюсь", - говорит Соболев в начале видео.

В своем репортаже Киселев сказал, что звал с собой в гостиницу жену, но она отказалась, потому что брезгует. "Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться", - отметил Киселев.

"Свою программу Дмитрий снял пять дней назад, но запах его профессионализма, он до сих пор не выветрился", - с иронией подмечает комик. 1

В конце видео Илья Соболев "находит" почти использованный рулон туалетной бумаги, что, по его словам, говорит о том, что свою программу телеведущий записал именно здесь.

Видео: Пародия Ильи Соболева на Дмитрия Киселева

Ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев переночевал в томском отеле Xander, где останавливался Алексей Навальный. Данный сюжет вышел в программе "Вести недели" 27 сентября.

Видео: Репортаж Дмитрия Киселева

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы "Новичок". Помимо этого, следы "Новичка" также были обнаружены на бутылке из номера в томском отеле.