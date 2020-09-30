Раймонд Паулс: Есть только один ответ, как бросить пить

В программе Паулс откровенно признался, что у него хорошие отношения со многими людьми, но близких друзей у него нет.

"У меня такой характер, я не умею", - сказал маэстро.

Также Паулс отмечает, что отсутствие близкого общения может быть связано с тем, что в свое время он полностью перестал употреблять алкоголь, так как это могло закончиться трагедией.

Раймонд Паулс отметил, что многие спрашивают его о том, как бросить пить.

"У меня только один ответ, как можно не пить - не пить. Только так. Отказаться от всего", - поделился композитор.

Он также подчеркнул, что надо уметь в компаниях сказать "нет", когда кто-то предлагает выпить.

"Чем ты популярнее, тем больше вокруг тебя людей, с которыми можно посидеть, выпить. Так все и начинается.

Популярность вредит тебе, если ты не умеешь от этого каким-то образом ограничиться", - отметил маэстро.

Видео: Отрывок из программы Rezervēts на латышском языке