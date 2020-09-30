Раймонд Паулс: Есть только один ответ, как бросить пить

Гость Арманда Трипанса в программе Rezervēts на телеканале 360TV - маэстро Раймонд Паулс. В коротком отрывке композитор раскрывает, что в его жизни не так много друзей, а также комментирует свои сложные отношения с алкоголем.
В программе Паулс откровенно признался, что у него хорошие отношения со многими людьми, но близких друзей у него нет.
"У меня такой характер, я не умею", - сказал маэстро.
Также Паулс отмечает, что отсутствие близкого общения может быть связано с тем, что в свое время он полностью перестал употреблять алкоголь, так как это могло закончиться трагедией.
Раймонд Паулс отметил, что многие спрашивают его о том, как бросить пить.
Он также подчеркнул, что надо уметь в компаниях сказать "нет", когда кто-то предлагает выпить.
"Чем ты популярнее, тем больше вокруг тебя людей, с которыми можно посидеть, выпить. Так все и начинается.
Видео: Отрывок из программы Rezervēts на латышском языке
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