6 признаков, указывающих, что пора идти к окулисту

Офтальмолог Андрей Соломатин рассказывает, при наличии каких симптомов следует немедленно обращаться к квалифицированному специалисту.

Боль в глазах после длительной работы за компьютером

В наше время многие люди проводят свое время за экраном компьютера или телефона. Многие не обращают внимание на боль, которую испытывают наши глаза после длительного использования этих устройств, списывая ее на перегрузку или усталость. Др. Соломатин советует не игнорировать эту проблему, а обратиться к офтальмологу: "К сожалению, боль в глазах может свидетельствовать не только о слишком долгом проведенном за экраном времени, но и о какой-нибудь более серьезной проблеме зрения. Поэтому было бы важно отправиться к специалисту и пройти общую проверку здоровья глаз. Чтобы защитить свои глаза, рекомендуется сократить проводимое за экраном время, а также при необходимости 3-5 раз в день использовать увлажняющие капли - искусственные слезы".

Нечеткое зрение и трудности с фокусированием взгляда на конкретных предметах

Испытываете ли Вы трудности с фокусированием взгляда на одном предмете? Чтобы что-то хорошо рассмотреть, приходится усиленно напрягать глаза? Это может быть первым признаком такой проблемы зрения как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. При своевременном проведении проверки и начале лечения, дискомфорт можно будет сократить до минимума.

Чувство сухости в глазах или неприятные ощущения при моргании

Если глаза кажутся похожими на пустыню и у Вас возникает непрерывное желание усиленно моргать, то скорее всего глазам не хватает влаги. Несмотря на то, что глазные капли или так называемые "искусственные слезы" являются удачным краткосрочным решением, в конечном итоге это все же не решит проблему, и необходимо обратиться к специалисту. Обязательно обратиться к глазному врачу надо и тогда, если возникает ощущение, будто что-то попало в глаз или что-то трет. Хотя может показаться, что обе эти проблемы можно списать на усталость глаз, длительное игнорирование этого может серьезно повлиять на качество зрения.

Дублирование видимых предметов и изменения цветового восприятия