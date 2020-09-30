6 признаков, указывающих, что пора идти к окулисту

Знаете ли вы, что наше восприятие на 80% основывается на зрении? Это один из важнейших человеческих органов чувств, не только отвечающий за восприятие, но и стимулирующий полноценную деятельность мозга. К сожалению, нередко в течение жизни люди сталкиваются с различными проблемами зрения. При своевременном получении помощи значительную часть из них можно успешно излечить, сохранив полноценное качество жизни.
Офтальмолог Андрей Соломатин рассказывает, при наличии каких симптомов следует немедленно обращаться к квалифицированному специалисту.
Боль в глазах после длительной работы за компьютером
В наше время многие люди проводят свое время за экраном компьютера или телефона. Многие не обращают внимание на боль, которую испытывают наши глаза после длительного использования этих устройств, списывая ее на перегрузку или усталость. Др. Соломатин советует не игнорировать эту проблему, а обратиться к офтальмологу: "К сожалению, боль в глазах может свидетельствовать не только о слишком долгом проведенном за экраном времени, но и о какой-нибудь более серьезной проблеме зрения. Поэтому было бы важно отправиться к специалисту и пройти общую проверку здоровья глаз. Чтобы защитить свои глаза, рекомендуется сократить проводимое за экраном время, а также при необходимости 3-5 раз в день использовать увлажняющие капли - искусственные слезы".
Нечеткое зрение и трудности с фокусированием взгляда на конкретных предметах
Испытываете ли Вы трудности с фокусированием взгляда на одном предмете? Чтобы что-то хорошо рассмотреть, приходится усиленно напрягать глаза? Это может быть первым признаком такой проблемы зрения как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. При своевременном проведении проверки и начале лечения, дискомфорт можно будет сократить до минимума.
Чувство сухости в глазах или неприятные ощущения при моргании
Если глаза кажутся похожими на пустыню и у Вас возникает непрерывное желание усиленно моргать, то скорее всего глазам не хватает влаги. Несмотря на то, что глазные капли или так называемые "искусственные слезы" являются удачным краткосрочным решением, в конечном итоге это все же не решит проблему, и необходимо обратиться к специалисту. Обязательно обратиться к глазному врачу надо и тогда, если возникает ощущение, будто что-то попало в глаз или что-то трет. Хотя может показаться, что обе эти проблемы можно списать на усталость глаз, длительное игнорирование этого может серьезно повлиять на качество зрения.
Дублирование видимых предметов и изменения цветового восприятия
Др. Андрей Соломатин упоминает, что в случае двоения в глазах или изменений цветового восприятия бить тревогу надо немедленно: "Если вы столкнулись с двоением в глазах - вместо одного объекта Вам кажется, что видны два объекта рядом или один поверх другого, то необходимо срочно обратиться к глазному врачу. В некоторых случаях такая проблема может возникнуть только в одном глазу. Двоение в глазах может сигнализировать и о незначительных проблемах зрения, которые можно решить с помощью медикаментов или терапии, но иногда это может указывать и на более серьезное заболевание. Нельзя игнорировать также и изменения в цветовом восприятии. Они могут возникнуть в случаях не только различных болезней, но и травмы. Если один или оба глаза вдруг начинают восприниматься цвета более бледными или наоборот - яркими, то важно обратиться к специалисту".
Изменения в поле зрения
Еще один серьезный симптом, свидетельствующий, что пора отправиться к офтальмологу, - изменения в поле зрения. "Чаще всего эта проблема проявляется в виде нарушений периферического или бокового зрения или его полной потери, а также в виде темных пятен, из-за которых образуются "слепые зоны". Это может указывать как на повреждение зрительного нерва, так и на такие заболевания, как, например, глаукома, которая при отсутствии лечения способна даже привести к слепоте", - говорит Др. Соломатин.
Фотофобия
Фотофобия или усиленная чувствительность глаз к свету обычно проявляется в виде дискомфорта или боли в глазах, рези в глазах, слезотечения или даже спазмов век. Такие ощущения может вызывать как солнечный свет, так и искусственное освещение в помещениях. Фотофобия - это не болезнь, а чаще всего симптом какой-нибудь другой болезни. Когда глазной врач поможет вылечить это скрытое заболевание, скорее всего исчезнет и чувство дискомфорта.
Др. Андрей Соломатин призывает: "Если Вы заметили один или несколько из этих симптомов, то обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом. Однако лучше всего не ждать, пока ухудшится зрение, а проводить проверки зрения регулярно - по крайней мере один раз в два года. В свою очередь людям старше сорока лет посещать глазного врача следовало бы раз в год, особенно если у кого-то из членов семьи были такие болезни глаз, как, например, глаукома или глазное давление".
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