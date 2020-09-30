Monatik вместе с Лаймой Вайкуле выпустили новую версию песни Раймонда Паулса

Они познакомились на фестивале Laima Randezvous Jūrmala, тогда и появилась идея сделать что-то общее.

"Мне очень нравятся песни Лаймы, под которые многие из нас танцевали в молодости. С первой встречи стало ясно, что я хочу создать своего рода микс из двух наших песен. В результате мы сделали микс из моей песни "УВЛИУВТ" и песни Вайкуле "Я вышла на Пикадилли", которую написал Раймонд Паулс. Мы сняли клип, вдохновляясь эстетикой более ранних видео Лаймы. Жаль, что из-за пандемии не удалось сняться вместе, но и это тоже произойдет", - поясняет Monatik.

Лайма Вайкуле: "Когда Дима пригласил меня написать ​​совместную песню, я была счастлива и сразу согласилась. Всегда приятно экспериментировать, и мне очень понравился его саундтрек. Я немедленно позвонила ему и сказала, что я в восторге, и он сделал мне так много комплиментов. Я могу звонить Диме часто, потому что получаю только положительные эмоции!".

"Я не знаю. Мне кажется, что это уже не моя песня. Надо уметь так переделывать", - иронизирует Раймонд Паулс.

В съемках клипа приняли участие известные танцоры Lida Lee и NiNO.

Видео: Клип на песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли"