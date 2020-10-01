Чт, 1.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси

Бесконечно позитивно! ⟩ Коллектив рижского аэропорта присоединился к мировому флешмобу

ФОТО: Ekrānšāviņš

​В рамках Недели спорта Европейского союза #BeActive команда международного аэропорта "Рига" присоединилась к мировому флешмобу позитивизма #JerusalemaDanceChallenge.

"В это трудное время, когда поддержки не может быть слишком много, мы через это видео посылаем воодушевляющее приветствие всем нашим коллегам в авиационной отрасли! Чтобы радость продолжалась, мы передаем танцевальную эстафету и приглашаем принять участие в испытании команду airBaltic!" - сообщил коллектив аэропорта. 

Этот танцевальный вызов также принял город Добеле, собрав около 400 танцоров.

Jerusalema Dance Challenge - это глобальное мероприятие, в ходе которого люди со всего мира договариваются об общих танцевальных шагах под песню "Иерусалим" исполнителя Master KG.

Челлендж возник и стал популярным после того, как видео такого рода сняла танцевальная группа в Анголе. Бросая вызов городам, группам и друзьями, этот танец приобрел огромную популярность во всем мире.

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