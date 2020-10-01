"Я не знал, что придется воевать". Би-би-си нашла наемника из Сирии в Карабахе

Сообщения о сирийцах в Карабахе множатся

О предполагаемых сирийских боевиках, которых Турция отправляет в Азербайджан, в последние дни написали несколько европейских изданий.

Все публикации основаны на рассказах самих предполагаемых наемников: независимых подтверждений этой информации пока нет.

Французский журналист Гийом Перье дает в информационно-политическом журнале L'Express примерно ту же информацию, что источник Турецкой службы Би-би-си: по словам собеседников журналиста на местах, на севере Сирии были наняты около 1000 бойцов, и уже начиная с 18 сентября их переправляли на самолетах в Азербайджан.

BBC

Британская газета Guardian поговорила с тремя сирийскими боевиками, которые, по их словам, завербовались в Азербайджан.

Двое братьев из числа собеседников Guardian сказали, что командир одного из протурецких вооруженных формирований в Африне - городе на севере Сирии, взятом под контроль Турцией, - еще 13 сентября пообещал им работу в Азербайджане в некой турецкой охранной фирме. По словам братьев, которые попросили не публиковать их настоящие имена, им сказали, что в Азербайджане они будут не воевать, а охранять объекты нефтегазовой структуры и некие наблюдательные посты и зарабатывать до 1300 долларов в месяц - это в десятки раз больше, чем они получают за военную службу в Сирии.

Третий собеседник Guardian сказал, что его и еще 150 добровольцев вызвали в Африн 22 сентября и сказали собираться в Азербайджан, но в тот же день отменили приказ и велели дожидаться новых распоряжений.

"Сирийская национальная армия" и Азербайджан отвергают эти утверждения.

"У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резерва", - цитирует агентство Рейтер советника президента Азербайджана Хикмата Хаджиева.

"Наблюдатели задаются вопросом: зачем хорошо обученной и вооруженной азербайджанской армии нужна помощь в виде сирийских наемников", - отчасти соглашается Guardian.

Азербайджан и Турция в ответ обвиняют Армению в том, что она отправила в Карабах курдских бойцов из Сирии. Независимых подтверждений этим обвинениям тоже нет.

Газета Times поговорила с боевиком "Сирийской национальной армии" из Идлиба Мохаммадом Махмудом аль-Сурани - он не стал скрывать свое имя.

По словам аль-Сурани, около 200 его товарищей по оружию завербовались на войну в Карабахе на азербайджанской стороне.

"Турки никого не заставляли. Но они контролируют этот район, люди тут живут впроголодь, и они вербовали молодых парней и отцов семейств, которые отчаянно нуждаются в деньгах", - сказал аль-Сурани газете.

По его словам, добровольцам сказали, что они будут как охранять объекты в тылу, так и воевать на передовой.

Сам аль-Сурани в конце концов отказался лететь в Азербайджан - в частности, потому что решил, что не будет воевать за азербайджанцев, так как они - шииты, представители течения в исламе, против последователей которого аль-Сурани воевал в родной Сирии.

И Азербайджан, и Армения объявили мобилизацию. Армянские призывники в Ереване EPA

Агентство Рейтер тоже поговорило с двумя боевиками из двух разных вооруженных группировок, которых, по их словам, турки через представителей "Сирийской национальной армии" завербовали на карабахскую войну в Африне.

Оба сказали агентству, что им пообещали до 1500 долларов в месяц - огромные для них деньги. По словам обоих, им обещали, что они будут что-то охранять в тылу, а не воевать.

Агентство беседовало с этими двумя бойцами на прошлой неделе, до начала боев в Карабахе: они сказали, что их планируют отправить в Азербайджан 25 сентября, после чего связь с ними была потеряна.

Наконец, Элизабет Цурков, американский эксперт по Сирии, рассказала в "Твиттере" и в интервью некоторым изданиям, что знает нескольких сирийцев, завербовавшихся в Карабах. По ее словам, подтверждения, что они и вправду отправлены в Азербайджан, пока нет. Она пишет, что может лишь подтвердить факт отъезда десятков бойцов протурецких группировок с северо-запада Сирии в неизвестном направлении.

Большинство из них, по информации Цурков, члены "Сирийской национальной армии".