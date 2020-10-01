Как амбициозный китайский проект вертикального леса потерпел неудачу

В наше время, когда тема "глобального потепления" и методов его предотвращения приобрела наибольшую актуальность в обществе, многие архитекторы начали предлагать идеи, как уменьшить выбросы углерода или озеленить окружающую среду с помощью архитектуры. В мире есть несколько так называемых вертикальных лесов, а именно многоквартирных домов или даже небоскребов, террасы которых обильно засажены различными видами растений. Хотя такие постройки действительно способны очищать загрязненный воздух в непосредственной близости, впечатляют своим видом и являются очень современными, вертикальные леса имеют свои недостатки, которые напрямую влияют на самих обитателей дома.

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Одним из таких ярких примеров является пилотный проект Qiyi City Forest Garden в китайском городе Чэнду. Эти небоскребы оборудованы просторными террасами, которые архитекторы намеревались обильно засадить виноградной лозой, кустарниками и деревьями. Все восемь домов были построены в 2018 году, но продажи квартир начались только в этом.

В апреле было куплено 826 квартир, но, несмотря на обещания застройщиков, современный эко-рай стал напоминать атрибут постапокалиптических фильмов, сообщает портал Daily Mail.

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Учитывая пандемию и все связанные с ней обстоятельства, в зеленые дома переехали лишь единицы собственников квартир - всего десять семей. Поскольку здания были в основном необитаемыми, никто не обживал балконы и растения в них буквально заполонили террасы, и фасад дома. В некоторых квартирах растения стали даже закрывали окна. Более того, семьи, которые провели первое лето в новостройках, пришли к выводу, что из-за огромного количества растений на балконах развелось столько комаров и других мошек, что жильцам приходилось ставить на окна специальные сетки, препятствующих проникновению насекомых в квартиры.

ФОТО: EPA/Scanpix