Борат "за" Трампа: продолжение скандальной комедии выйдет накануне выборов президента в США

28 сентября в Twitter появился аккаунт, якобы принадлежащий правительству Казахстана. В ночь на 30 сентября, когда состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, в этом аккаунте опубликовали видео якобы в поддержку Трампа.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

"Поздравляем великого друга казахского народа Дональда Трампа с победой на дебатах! Впечатляющий результат сильного лидера, для которого Америка и Казахстан всегда превыше всего!" - написано в посте микроблога.

Позже издание Deadline сообщило, что продолжение "Бората" выпустят специально перед президентскими выборами в США (они запланированы на 3 ноября) эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

30 сентября на канале Amazon Prime Video появился тизер-трейлер фильма. В нем герой Саши Барона Коэна, журналист Борат Сагдиев, снова оказывается в США. На улицах его узнают прохожие, а сам казахский журналист сражается с коронавирусом при помощи сковородки.

Сюжет фильма пока держится в секрете, зато известно его название, и оно (по крайней мере в оригинальном варианте) снова очень длинное - Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan, что на русский переводится примерно как "Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу во благо недавно уменьшившейся нации Казахстана".

Видео: тизер-трейлер продолжения "Бората"

Первая часть "Бората" вышла в 2006 году. Картина получила премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, выдвигалась на "Оскар" в номинации за лучший сценарий, а также вызвала скандал в России и Казахстане.