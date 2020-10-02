Российскую тяжелоатлетку Анну Тураеву в аэропорту заставили доказать, что она женщина

Тураева сообщила, что первый инцидент был в Санкт-Петербурге, когда она регистрировалась на рейс в Краснодар, а еще один - при пересадке в Москве.

"Вчера я перелетала транзитом из Питера в Москву и из Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе "пол" написано "Ж".

Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера.

Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данной ситуации.

И я, как пятилетний ребенок, пыталась доказать, что я женщина. Пыталась объяснить, почему все так и что они не правы. Будто бы в этом была какая-то необходимость! Я сделала все, что от меня зависело, чтобы они наконец поверили в мою природу. И свершилось чудо! Меня пропустили на рейс. Но на этом все не закончилось. Прилетев в Москву, я попала в еще более худшую ситуацию, где меня уже встретили с агрессией. Мне стало искренне обидно и страшно.

Мне казалось, что я преступница или того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации. Обращаюсь к компании - я трудилась всю свою молодость и получала первые места в чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны. Не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!" - написала спортсменка в своем Instagram.

Чуть позже Тураева уточнила, что ее обидел не сам факт того, что в ней увидели мужчину, а именно унизительное обращение сотрудников авиакомпании, которые упорно не хотели верить документам и требовали доказать принадлежность к женскому полу прямо в очереди перед всеми.

"Первое. Для выяснения личности есть специально отведенные кабинеты. Второе. Психологического давления и унижения личности не заслуживает никто. Третье. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера! Никого не касается моя личная жизнь. Все", - написала спортсменка.

Анна Тураева является шестикратной абсолютной чемпионкой мира и десятикратной абсолютной чемпионкой Европы. Также спортсменка владеет рекордами мира, Европы и Евразии.