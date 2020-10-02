Водостойкая, водоотталкивающая или водонепроницаемая куртка - что лучше выбрать?

Каковы самые существенные отличия между тремя разными видами курток и как найти подходящую для себя, объясняет эксперт по активному отдыху Fjällräven.

Влагостойкие куртки

Они обеспечивают самый низкий уровень защиты от воды. Если одежда такого рода обеспечивает водонепроницаемость, то обычно это происходит потому, что сам материал одежды служит защитным барьером между надевшим куртку человеком и дождем. Ткань с более плотной и прочной структурой обеспечит водонепроницаемость небольшого объема, ведь понадобится время для того, чтобы влага просочилась через материал.

Водоотталкивающие куртки

Водоотталкивающие свойства одежды означают то, что вода не сможет легко впитаться в материал. Технически такой материал называют гидрофобным. На нем образуются капельки воды, которые не впитываются в материал, а скатываются с него. В качестве примера можно упомянуть материал G-100 Original Eco, который используется также и во многих моделях курток Fjällräven Vardag.

Этот материал плотно соткан из органического хлопка и переработанного полиэстера, который уже изначально обеспечивает небольшую влагостойкость. Однако благодаря покрытию из воска Grenland одежде можно придать также водоотталкивающие свойства. В очень сильный ливень материал уже не сможет обеспечивать отталкивание воды, которая будет просачиваться и сквозь покрытие, и сквозь ткань. Для таких случаев рекомендуется выбрать куртку с мембранным материалом Eco-Shell, обладающим водонепроницаемостью.

Водонепроницаемые куртки

Куртки такого типа обеспечат защиту даже в самый сильный ливень. Важно упомянуть, что степень водоустойчивости некоторых мембранных материалов и одежды может отличаться. Название используемого мембранного материала обычно указывается на этикетке одежды, и по нему можно определить, насколько большой водостойкостью обладает конкретная одежда. Водостойкость разных мембранных материалов колеблется начиная от 10 000 мм и больше, а степень водонепроницаемости самых последних курток составляет 16 000 мм. Это значит, что вода начнет просачиваться, только если к одной точке куртки приложить давление 16-метрового столба воды.

Такой материал называют гидрофильным - он абсорбирует воду и равномерно распределяет ее по всему материалу. Благодаря особой структуре материала, а также сочетанию нескольких слоев вода - в форме дождя или снега - не проникнет на внутреннюю сторону одежды. Водостойкие материалы можно также обработать устойчивым водоотталкивающим средством (DWR - durable water repellent).

Куртка дышит - что это значит?

Главная задача водоотталкивающего покрытия - отталкивать капли воды от наружного материала одежды, позволяя ей стекать. Это играет важную роль в обеспечении дышащих свойств. То, что одежда дышит, означает, что она способна выводить на внешний слой одежды образовавшуюся внутри влагу - пот. Чтобы влага перемещалась с внутренней стороны наружу, а не наоборот, верхний слой куртки не должен намокать. Как мы говорили ранее, главным свойством водостойких мембранных материалов является то, что они впитывают воду и равномерно выравнивают по всей одежде, таким образом защищая владельца от дождя, однако это не защитит от влаги, которая образуется внутри куртки. По этой причине необходимо сочетание водостойкого материала и водоотталкивающего покрытия, поскольку водоотталкивающее покрытие не позволит воде впитаться в верхний слой мембранного материала, таким образом позволив влаге изнутри перейти в верхний слой одежды.

Мы знаем, как трудно бывает выбрать осеннюю одежду, поэтому советуем прислушаться к этим 4 советам:

Водонепроницаемость - это то, что вам необходимо, если планируете носить куртку в дождливую или снежную погоду. Способность ткани дышать или транспортировать пот дальше от тела обычно идет рука об руку с водостойкостью. Водоотталкивающая куртка благодаря пропитке обеспечивает защиту от небольшого дождя. Если вы хотите восстановить или усилить водостойкие свойства куртки, то рекомендуется регулярно обрабатывать ее средством, восстанавливающим или дополняющим водостойкость: например, одежду из материала G-1000 - воском Grenland, а мембранные материалы - распыляемым пропитывающим средством.