Будем здоровыми, будем сильными - приступим к профилактике

Приходилось слышать, что даже в зрелом возрасте латвиец гордится тем, как долго не обращался к врачу, ведь он здоров, как бык. Излишне говорить, что вы вряд ли услышите рассуждения о важности профилактических осмотров в таких диалогах, особенно если ничего не болит, потому что лишь единицы возьмутся их высказать.
Естественно, недостаточное понимание и, как следствие, вовлеченность в профилактические мероприятия связано с довольно печальной статистикой заболеваний.
Лишь только в 30% случаев, рак груди удается обнаружить на первой стадии (2). Ранняя диагностика и регулярная профилактика считаются лучшими инструментами в мире медицины для борьбы с этим серьезным заболеванием. Статистика показывает, что распознав болезнь на ранней стадии, шанс вылечить рак груди на 98% выше (3). Какой вывод? Латвиец не хочет быть здоровым? Может, он не знает, что делать? Такую же мрачную картину показывает участие общества в программе скрининга рака груди.
В Латвии женщины, достигшие 50 лет, приглашаются на финансируемый государством скрининг рака груди, однако на приглашение обследоваться за последние пять лет в среднем отозвалось лишь 37,5% женщин. Более того, в самом успешном 2017 году, процент отозвавшихся женщин был все еще очень низким - всего 44%. 4 В других странах Европы количество отозвавшихся на профилактические обследования, гораздо выше - 70% (5). В чем же проблема?
Не приучены к профилактике
Каждые несколько лет государство проводит социальные кампании по продвижению программ скрининга самых распространенных видов рака, одним из которых, является рак груди. До сих пор компании говорили о том, что нужно проверяться, чтобы жить и каждый год всячески пугали этим заболеванием. Несмотря на эти усилия и печальную статистику, которая показывает, что почти каждый житель Латвии знает кого-то, кто сталкивался с этим диагнозом, низкий уровень участия общественности в программе скрининга не меняется. Может ли быть так, что ключом к успеху профилактики является сила привычки, и к ней следует подходить соответствующим образом?
В начале года, объединив специалистов в области медицины, технологий и дизайна, была создана интерактивная и удобная цифровая платформа skrinings.lv, долгосрочная цель которой - формирование культуры профилактики среди латвийских женщин.
Примечательно, что, в отличие от нынешнего подхода, уникальность платформы заключается в общении с женщинами всех возрастов, а не только с теми, которые достигли возраста 50 лет. На данный момент новую платформу посетили около 2800 пользователей, что показывает необходимость долгосрочных решений для популяризации профилактики в Латвии.
В рамках платформы женщины приглашены пройти быстрый и бесплатный тест, чтобы узнать о своих личных факторах риска рака груди и вероятности развития болезни в течение 10, 20, и 30 лет. Вместе с результатами, женщина получает простые и понятные рекомендации о необходимости обследований, их доступности, финансировании со стороны государства, что делает весь процесс профилактики более легким, понятным и увеличивает шанс того, что рекомендации превратятся в действие.
Также на платформе доступен дневник самообследования, который будет ежемесячно напоминать о необходимости проверить здоровье груди, превращая это в привычку. Все материалы и онлайн-помощники созданы с помощью IT технологий, основываясь на огромный объем научных исследований и публикаций. Только такими усилиями, внося профилактику в каждый дом, мы сможем превратить ее в привычку.
Сила общества, скрытая в профилактике
Самый большой вклад таких платформ, как skrinings.lv, - это возможность объединить несколько сторон, участвующих в борьбе с болезнью. Платформа привлекла соответствующих специалистов и исследователей не только для оказания помощи в предоставлении качественной информации для общественности, но и для обеспечения интерактивной среды, в которой общество может внести свою лепту в изучение и лечение болезни. В долгосрочной перспективе инициатива надеется внести свой вклад в общественное здравоохранение, в том числе предлагая женщинам участие в различных медицинских исследованиях.
Сегодня общество видит профилактику как индивидуальную выгоду. Это правда, что здоровье каждого человека является его личным интересом и ответственностью, но следует помнить, что общая картина здоровья общества складывается из всего населения. В речах государственных деятелей мы часто слышим: "будем сильными!" Но будем честны, только здоровый народ будет по-настоящему сильным и крепким.
Возможно, пришло время поговорить о профилактике не только как о привычке, которая помогает каждому улучшить свою жизнь на индивидуальном уровне, но также и подчеркнуть важность профилактики для общества в целом. Чтобы можно было нагляднее увидеть эту закономерность между заботой о своем здоровье и помощью обществу, skrinings.lv во время выполнения индивидуального теста на оценку риска рака груди дает возможность каждому участнику приложить руку к исследованию этой болезни сегодня и в будущем.
Вспышка Covid-19 - это проблема, которая подчеркнула индивидуальную ответственность каждого человека и то, как его решения влияют на здоровье окружающих. Пора увидеть такую же закономерность в заболеваниях, которые не являются инфекционными. Рак груди, и наш подход к профилактике тоже способны повлиять на здоровье окружающего нас общества. Поэтому, я приглашаю каждую женщину принять участие в общей борьбе с болезнью и в укреплении здоровья.
Посетив skrinings.lv, начните регулярный уход за здоровьем и внесите свой вклад в исследование заболевания. Ваше участие поможет нам доказать, что мы можем стать сильнее и, прежде всего, здоровее, если будем рассматривать профилактику как привычку и пользу для всего общества. Этот принцип относится и к любой другой болезни. Если медицина дала нам профилактические рекомендации, пора применить их в повседневной жизни, чтобы приблизиться к нашей цели - здоровому и сильному народу!
- (1) World Health Organization, (2018). Breast cancer. Early diagnosis and screening. https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/
- (2) World Health Organization. (2017) State Of Health In The EU: Country Health Profile 2017 – Latvia. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/355986/Health-Profile-Latvia-Eng.pdf?ua=1
- (3) Breast Cancer, Five-Year Relative Survival by Stage, Women (Aged 15-99 Years), Former Anglia Cancer Network. https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/breast-cancer/survival#heading-Three
- (4) Latvian NHS, Breast cancer screening feedback report (2009-2019) http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/veza-savlaicigas-atklasanas-programma/programmas-rezultati
- (5) Eurostat. 2019. Cancer statistics - specific cancers, Statistics Explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39738.pdf
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