Будем здоровыми, будем сильными - приступим к профилактике

Естественно, недостаточное понимание и, как следствие, вовлеченность в профилактические мероприятия связано с довольно печальной статистикой заболеваний.

Рак груди, который является наиболее распространенным типом рака среди латвийских женщин, поражает каждую восьмую женщину (1).

Лишь только в 30% случаев, рак груди удается обнаружить на первой стадии (2). Ранняя диагностика и регулярная профилактика считаются лучшими инструментами в мире медицины для борьбы с этим серьезным заболеванием. Статистика показывает, что распознав болезнь на ранней стадии, шанс вылечить рак груди на 98% выше (3). Какой вывод? Латвиец не хочет быть здоровым? Может, он не знает, что делать? Такую же мрачную картину показывает участие общества в программе скрининга рака груди.

В Латвии женщины, достигшие 50 лет, приглашаются на финансируемый государством скрининг рака груди, однако на приглашение обследоваться за последние пять лет в среднем отозвалось лишь 37,5% женщин. Более того, в самом успешном 2017 году, процент отозвавшихся женщин был все еще очень низким - всего 44%. 4 В других странах Европы количество отозвавшихся на профилактические обследования, гораздо выше - 70% (5). В чем же проблема?

Не приучены к профилактике

Каждые несколько лет государство проводит социальные кампании по продвижению программ скрининга самых распространенных видов рака, одним из которых, является рак груди. До сих пор компании говорили о том, что нужно проверяться, чтобы жить и каждый год всячески пугали этим заболеванием. Несмотря на эти усилия и печальную статистику, которая показывает, что почти каждый житель Латвии знает кого-то, кто сталкивался с этим диагнозом, низкий уровень участия общественности в программе скрининга не меняется. Может ли быть так, что ключом к успеху профилактики является сила привычки, и к ней следует подходить соответствующим образом?

В начале года, объединив специалистов в области медицины, технологий и дизайна, была создана интерактивная и удобная цифровая платформа skrinings.lv, долгосрочная цель которой - формирование культуры профилактики среди латвийских женщин.

Примечательно, что, в отличие от нынешнего подхода, уникальность платформы заключается в общении с женщинами всех возрастов, а не только с теми, которые достигли возраста 50 лет. На данный момент новую платформу посетили около 2800 пользователей, что показывает необходимость долгосрочных решений для популяризации профилактики в Латвии.

В рамках платформы женщины приглашены пройти быстрый и бесплатный тест, чтобы узнать о своих личных факторах риска рака груди и вероятности развития болезни в течение 10, 20, и 30 лет. Вместе с результатами, женщина получает простые и понятные рекомендации о необходимости обследований, их доступности, финансировании со стороны государства, что делает весь процесс профилактики более легким, понятным и увеличивает шанс того, что рекомендации превратятся в действие.