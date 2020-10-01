Ефремов выплатил назначенную судом компенсацию сыну погибшего в ДТП мужчины

Осужденный на восемь лет колонии Михаил Ефремов выплатил сыну погибшего в результате ДТП Сергея Захарова назначенную судом компенсация в размере 800 тысяч рублей (8 785 евро), сообщает "Интерфакс".
Информация о выплате компенсации содержится в апелляционной жалобе актера на приговор. Жалоба поступила в Пресненский суд Москвы.
В свою очередь адвокат сына Захарова Сергей Аверцев уверяет, что деньги были выплачены лишь частично. "Пока мы получили только часть денег", - цитирует адвоката ТАСС.
Ефремов попросил суд смягчить приговор до пределов, не связанных с лишением свободы. При этом актер отметил, что отказался признать вину из-за давления бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!