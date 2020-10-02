24 февраля 1978 года пятеро мучимых легкими душевными заболеваниями друзей после баскетбольной игры по непонятным причинам сели в автомобиль и отправились в глубокий лес. То, что произошло дальше, до сих пор необъяснимо.

Джо Шоуна сразил инфаркт. 55-летний житель Калифорнии, когда вел свой автомобиль по горной дороге в Национальном лесу Плума, Калифорния, чтобы выяснить, безопасно ли будет в конце недели везти туда на отдых семью, застрял в сугробе. Когда он вышел из машины, чтобы толкнуть ее, в его груди возникла острая боль. Это была ночь 24 февраля 1978 года; ближайшая помощь была на расстоянии километров.

Как сообщает издание Mental Floss, сидя в автомобиле и размышляя, что делать, Джо заметил огни двух машин, одна из которых была пикапом. В надежде остановить людей, он вышел из автомобиля и начал звать на помощь. Позднее он вспомнил, что видел компанию мужчин, одну женщину и младенца. Они прошли дальше, не обращая внимания на крики Шоуна о помощи. Спустя несколько часов, проведенных лежа в автомобиле, он заметил снаружи вспышку, похожую на свет фонаря. Когда мужчина вышел из машины, чтобы снова позвать на помощь, свет пропал и снаружи стало тихо.

Его машина по-прежнему была в сугробе, кроме того, закончился бензин. К счастью, Шоун чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы дойти по горной дороге вниз до шоссе и еще несколько километров до домика лесника. На горной дороге он заметил пустой автомобиль Mercury Montego 1969 года. Он решил, что это может быть связано с увиденной ранее группой людей.

Впрочем, в тот момент Шоун должен был думать о себе, поэтому долго голову не ломал. Только позднее стало известно, что увиденное им было частью чего-то большего. Он, скорее всего, был последним человеком, который видел пятерых мужчин - Теда Вейера, Гарри Матиаса, Джека Мадруги, Джека Хьюи и Билла Стерлинга.

Пятеро всеми любимых "мальчиков"

Как и почему эти пять мужчин внезапно попали на отдаленную горную дорогу более чем в 80 километрах от их дома в городе Юба в Калифорнии? Это по-прежнему загадка. Насколько известно, ни у одного из них там не было никаких дел и у всех у них были проблемы с душевным здоровьем. Все они жили со своими родителями, которые очень заботливо растили своих детей. Часто они с любовью называли их "мальчиками", несмотря на то, что им было от 24 до 32 лет. Именно поэтому необычные действия и эта поездка кажутся еще более странными.

Несмотря на то, что стражам порядка не было понятно, почему они находились в лесу и что произошло дальше, все-таки было хотя бы известно, как все началось. В частности, Мадруга, которому принадлежал автомобиль, тем вечером отвез своих друзей на баскетбольный матч в Калифорнийском университете. Все пятеро были ярыми фанатами баскетбола и на следующий день планировали сыграть в него же, представляя реабилитационный центр, который они посещали.

32-летний Вейер был старшим из них, и его лучшим другом был 24-летний Хьюи. Ветераны армии Стерлинг и Мадруга тоже были хорошими друзьями. И Матиас служил в армии, однако был отчислен из-за психических проблем. У него была шизофрения, которую он пытался контролировать с помощью лекарств, однако в последний вечер он не взял их с собой, так как изначально ничто не свидетельствовало о том, что вечером он домой не вернется.

Игра закончилась около десяти часов вечера, и парни припарковались у магазина, чтобы купить закуски - пирожки, лимонад и конфеты. После этого все пятеро снова уселись в машину и уехали. Однако вместо того, чтобы отправиться домой по направлению на юг, они внезапно свернули на восток. Когда Шоун заметил оставленный ими автомобиль, с места проведения баскетбольного матча они проехали примерно 112 километров.

Ранним утром 25 февраля Шоун добрался до домика лесника и наконец получил медицинскую помощь. Не было никаких особых причин говорить об увиденной машине, пока в газетах не были опубликованы сообщения о пропавших тем вечером пятерых мужчинах.

Когда дома не появились Вейер и Стерлинг, их родители незамедлительно позвонили родителям остальных парней, и вскоре была привлечена полиция.

28 февраля полицейские нашли брошенный автомобиль - в том же самом месте, где его видел Шоун. Закуски были съедены, за исключением нескольких конфет. Ключи от машины пропали, однако бензина в баке было достаточно, чтобы продолжить путь. Несмотря на то, что машина застряла в снегу, у пятерых сильных мужчин не возникло бы никаких проблем вытолкать ее обратно на дорогу. Однако автомобиль был брошен посреди густого заснеженного леса.

"Это место адски странное", - сказал тогда репортерам шериф округа Юба Джек Бекам.

Организация розыскных мероприятий посреди зимы не была легкой задачей. Особенно в месте, где были обрывы, каменистые лесные дороги и сугробы. Территорию сверху исследовали с помощью вертолетов, тогда как внизу люди пытались использовать лошадей, чтобы перемещаться по каменистым дорогам.

Были выслушаны показания нескольких свидетелей, в том числе о том, что мужчин видели едущими на увиденном Шоуном пикапе. Впрочем, достоверными эти показания не выглядели. Семьи мужчин объявили награду в 2600 долларов тому, кто предоставит какую-либо информацию, однако их телефоны молчали. До момента, пока не наступила оттепель.

Труп в трейлере

В июне того же года небольшая группа мотоциклистов обнаружила в лесу брошенный трейлер, в который они, мучимые любопытством, зашли. К своему ужасу в постели они нашли укрытый с ног до головы одеялом труп мужчины. После того как полицейские скинули одеяло, оказалось, что это останки Вейера. Его ноги были босы и обморожены до состояния гангрены. Трейлер находился примерно в 30 километрах от места, где мужчины бросили машину.

Вскоре полиция нашла еще два трупа - Стерлинга и Мадруги. Они находились примерно в семи километрах от трейлера. Полиция считает, что Стерлинг и Мадруга не смогли дойди до трейлера, а Вейер и другие продолжили путь. У Мадруги находились ключи от машины.

Вскоре были найдены и кости Хьюи. В свою очередь, Матиаса найти не удалось, за исключением его обуви в трейлере. Принимая во внимание, что обувь Вейера пропала, полиция посчитала, что по какой-то причине Матиас взял ее себе.

К сожалению, если семьи мужчин и полиция ждали, что это открытие даст какое-то объяснение их поведению и в деле можно будет поставить точку, то они сильно ошиблись.

Самыми странными и необъяснимыми были обстоятельства смерти Вейера. Он умер частично от голода и частично от холода, несмотря на то, что трейлер был полон сушеных продуктов, консервов и топлива.

Судя по длине его бороды, Вейер после пропажи был жив от 8 до 13 недель. Однако открыты были только 12 банок консервов, кроме того, он ни разу не включил баллон с пропаном, который прогрел бы весь трейлер. Там же валялись и несколько книг, идеальных для костра. Не было закрыто даже выбитое окно, через которое мужчины проникли в трейлер.

Разговор с Шоуном ясности не внес. Вполне вероятно, что увиденные им той ночью мужчины были пропавшими друзьями, но кем была женщина с ребенком? Шоун, впрочем, признал, что в тот момент ощущал неописуемую боль, поэтому допускает возможность, что у него возникли галлюцинации, однако и это не объясняет, почему мужчины покинули автомобиль и пошли в лес, а также то, почему они проигнорировали призывы Шоуна о помощи. Может быть, и это ему показалось?

Возможные теории

"Почему?" - это вопрос, который следователи и близкие мужчин задают чаще всего, но ответа на него нет. Во-первых, почему они поехали на восток? Почему они не попытались вытащить машину из сугроба, а, легко одевшись, пошли посреди ночи в лес? Наткнулись ли они на трейлер случайно, или же их кто-то туда привел? Почему не был разожжен костер и не были съедены продукты? Где, в конце концов, остался Матиас?

Позднее полиция выяснила, что ночью 23 февраля снегоход оставил до трейлера лыжню, по которой мужчины и следовали, может быть, в надежде получить помощь или приют.

Есть также теория, что Матиас убедил друзей поехать в Форбстоун, где живет его друг. Может быть, Мадруга перепутал повороты и блуждал, пока не застрял в снегу. Мужчин охватила паника, и они побежали в лес искать помощь.

Есть вероятность, что их напугали крики Шоуна о помощи. Нужно также принять во внимание, что Матиас страдал от шизофрении и приступов паранойи.

Спустя год после пропажи полиция не продвинулась к разгадке ни на шаг. Матиас так и не был найден. Не было найдено объяснение его странному решению поехать на неизведанную территорию. Вейер невероятно мерз, он прошел без куртки до трейлера более 30 километров. Никто из мужчин не пошел в сторону, откуда они приехали.

Полиция не исключает и возможность преступления - в частности, в лес их кто-то мог завлечь. Мать Джека Мадруги рассказала изданию The Washington Post, что она считает, что им велела так поступить "некая сила". Она сказала, что ее сын никогда бы не поехал в незнакомое место, как и никогда бы не оставил открытым окно машины.

В свою очередь сестра Вейера считает, что что-то особое произошло на баскетбольном матче, что и вынудило их действовать столь абсурдно. Может быть, они думали, что за ними кто-то гонится.

Несмотря на эти теории, дело до сих пор остается неразрешенной загадкой.