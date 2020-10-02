Необъяснимое поведение пяти "мальчиков" и жуткая судьба в февральскую ночь
СТАТЬЮ
24 февраля 1978 года пятеро мучимых легкими душевными заболеваниями друзей после баскетбольной игры по непонятным причинам сели в автомобиль и отправились в глубокий лес. То, что произошло дальше, до сих пор необъяснимо.
Джо Шоуна сразил инфаркт. 55-летний житель Калифорнии, когда вел свой автомобиль по горной дороге в Национальном лесу Плума, Калифорния, чтобы выяснить, безопасно ли будет в конце недели везти туда на отдых семью, застрял в сугробе. Когда он вышел из машины, чтобы толкнуть ее, в его груди возникла острая боль. Это была ночь 24 февраля 1978 года; ближайшая помощь была на расстоянии километров.
Как сообщает издание Mental Floss, сидя в автомобиле и размышляя, что делать, Джо заметил огни двух машин, одна из которых была пикапом. В надежде остановить людей, он вышел из автомобиля и начал звать на помощь. Позднее он вспомнил, что видел компанию мужчин, одну женщину и младенца. Они прошли дальше, не обращая внимания на крики Шоуна о помощи. Спустя несколько часов, проведенных лежа в автомобиле, он заметил снаружи вспышку, похожую на свет фонаря. Когда мужчина вышел из машины, чтобы снова позвать на помощь, свет пропал и снаружи стало тихо.
Его машина по-прежнему была в сугробе, кроме того, закончился бензин. К счастью, Шоун чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы дойти по горной дороге вниз до шоссе и еще несколько километров до домика лесника. На горной дороге он заметил пустой автомобиль Mercury Montego 1969 года. Он решил, что это может быть связано с увиденной ранее группой людей.
Впрочем, в тот момент Шоун должен был думать о себе, поэтому долго голову не ломал. Только позднее стало известно, что увиденное им было частью чего-то большего. Он, скорее всего, был последним человеком, который видел пятерых мужчин - Теда Вейера, Гарри Матиаса, Джека Мадруги, Джека Хьюи и Билла Стерлинга.
Пятеро всеми любимых "мальчиков"
Как и почему эти пять мужчин внезапно попали на отдаленную горную дорогу более чем в 80 километрах от их дома в городе Юба в Калифорнии? Это по-прежнему загадка. Насколько известно, ни у одного из них там не было никаких дел и у всех у них были проблемы с душевным здоровьем. Все они жили со своими родителями, которые очень заботливо растили своих детей. Часто они с любовью называли их "мальчиками", несмотря на то, что им было от 24 до 32 лет. Именно поэтому необычные действия и эта поездка кажутся еще более странными.
Несмотря на то, что стражам порядка не было понятно, почему они находились в лесу и что произошло дальше, все-таки было хотя бы известно, как все началось. В частности, Мадруга, которому принадлежал автомобиль, тем вечером отвез своих друзей на баскетбольный матч в Калифорнийском университете. Все пятеро были ярыми фанатами баскетбола и на следующий день планировали сыграть в него же, представляя реабилитационный центр, который они посещали.
32-летний Вейер был старшим из них, и его лучшим другом был 24-летний Хьюи. Ветераны армии Стерлинг и Мадруга тоже были хорошими друзьями. И Матиас служил в армии, однако был отчислен из-за психических проблем. У него была шизофрения, которую он пытался контролировать с помощью лекарств, однако в последний вечер он не взял их с собой, так как изначально ничто не свидетельствовало о том, что вечером он домой не вернется.
Игра закончилась около десяти часов вечера, и парни припарковались у магазина, чтобы купить закуски - пирожки, лимонад и конфеты. После этого все пятеро снова уселись в машину и уехали. Однако вместо того, чтобы отправиться домой по направлению на юг, они внезапно свернули на восток. Когда Шоун заметил оставленный ими автомобиль, с места проведения баскетбольного матча они проехали примерно 112 километров.
Ранним утром 25 февраля Шоун добрался до домика лесника и наконец получил медицинскую помощь. Не было никаких особых причин говорить об увиденной машине, пока в газетах не были опубликованы сообщения о пропавших тем вечером пятерых мужчинах.
Когда дома не появились Вейер и Стерлинг, их родители незамедлительно позвонили родителям остальных парней, и вскоре была привлечена полиция.
28 февраля полицейские нашли брошенный автомобиль - в том же самом месте, где его видел Шоун. Закуски были съедены, за исключением нескольких конфет. Ключи от машины пропали, однако бензина в баке было достаточно, чтобы продолжить путь. Несмотря на то, что машина застряла в снегу, у пятерых сильных мужчин не возникло бы никаких проблем вытолкать ее обратно на дорогу. Однако автомобиль был брошен посреди густого заснеженного леса.
Организация розыскных мероприятий посреди зимы не была легкой задачей. Особенно в месте, где были обрывы, каменистые лесные дороги и сугробы. Территорию сверху исследовали с помощью вертолетов, тогда как внизу люди пытались использовать лошадей, чтобы перемещаться по каменистым дорогам.
Были выслушаны показания нескольких свидетелей, в том числе о том, что мужчин видели едущими на увиденном Шоуном пикапе. Впрочем, достоверными эти показания не выглядели. Семьи мужчин объявили награду в 2600 долларов тому, кто предоставит какую-либо информацию, однако их телефоны молчали. До момента, пока не наступила оттепель.
Труп в трейлере
В июне того же года небольшая группа мотоциклистов обнаружила в лесу брошенный трейлер, в который они, мучимые любопытством, зашли. К своему ужасу в постели они нашли укрытый с ног до головы одеялом труп мужчины. После того как полицейские скинули одеяло, оказалось, что это останки Вейера. Его ноги были босы и обморожены до состояния гангрены. Трейлер находился примерно в 30 километрах от места, где мужчины бросили машину.
Вскоре полиция нашла еще два трупа - Стерлинга и Мадруги. Они находились примерно в семи километрах от трейлера. Полиция считает, что Стерлинг и Мадруга не смогли дойди до трейлера, а Вейер и другие продолжили путь. У Мадруги находились ключи от машины.
Вскоре были найдены и кости Хьюи. В свою очередь, Матиаса найти не удалось, за исключением его обуви в трейлере. Принимая во внимание, что обувь Вейера пропала, полиция посчитала, что по какой-то причине Матиас взял ее себе.
К сожалению, если семьи мужчин и полиция ждали, что это открытие даст какое-то объяснение их поведению и в деле можно будет поставить точку, то они сильно ошиблись.
Судя по длине его бороды, Вейер после пропажи был жив от 8 до 13 недель. Однако открыты были только 12 банок консервов, кроме того, он ни разу не включил баллон с пропаном, который прогрел бы весь трейлер. Там же валялись и несколько книг, идеальных для костра. Не было закрыто даже выбитое окно, через которое мужчины проникли в трейлер.
Разговор с Шоуном ясности не внес. Вполне вероятно, что увиденные им той ночью мужчины были пропавшими друзьями, но кем была женщина с ребенком? Шоун, впрочем, признал, что в тот момент ощущал неописуемую боль, поэтому допускает возможность, что у него возникли галлюцинации, однако и это не объясняет, почему мужчины покинули автомобиль и пошли в лес, а также то, почему они проигнорировали призывы Шоуна о помощи. Может быть, и это ему показалось?
Возможные теории
"Почему?" - это вопрос, который следователи и близкие мужчин задают чаще всего, но ответа на него нет. Во-первых, почему они поехали на восток? Почему они не попытались вытащить машину из сугроба, а, легко одевшись, пошли посреди ночи в лес? Наткнулись ли они на трейлер случайно, или же их кто-то туда привел? Почему не был разожжен костер и не были съедены продукты? Где, в конце концов, остался Матиас?
Позднее полиция выяснила, что ночью 23 февраля снегоход оставил до трейлера лыжню, по которой мужчины и следовали, может быть, в надежде получить помощь или приют.
Есть также теория, что Матиас убедил друзей поехать в Форбстоун, где живет его друг. Может быть, Мадруга перепутал повороты и блуждал, пока не застрял в снегу. Мужчин охватила паника, и они побежали в лес искать помощь.
Спустя год после пропажи полиция не продвинулась к разгадке ни на шаг. Матиас так и не был найден. Не было найдено объяснение его странному решению поехать на неизведанную территорию. Вейер невероятно мерз, он прошел без куртки до трейлера более 30 километров. Никто из мужчин не пошел в сторону, откуда они приехали.
Полиция не исключает и возможность преступления - в частности, в лес их кто-то мог завлечь. Мать Джека Мадруги рассказала изданию The Washington Post, что она считает, что им велела так поступить "некая сила". Она сказала, что ее сын никогда бы не поехал в незнакомое место, как и никогда бы не оставил открытым окно машины.
В свою очередь сестра Вейера считает, что что-то особое произошло на баскетбольном матче, что и вынудило их действовать столь абсурдно. Может быть, они думали, что за ними кто-то гонится.
Несмотря на эти теории, дело до сих пор остается неразрешенной загадкой.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!