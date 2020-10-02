Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

Первое место в этом рейтинге заняла колумбийско-американская актриса и модель, звезда сериала Modern Family София Вергара, которая за 2020 год заработала 43 миллиона долларов.

Галерея: Модель и актриса София Вергара

Галерея: Уличный стиль Софии Вергары

На втором месте - актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Причем она одна из немногих в списке издания, кто получил почти все свои деньги не от стриминговых сервисов, а от традиционных кинотеатральных релизов. Заработок Джоли за год оценивается в 35,5 миллиона долларов.

Галерея: Анджелина Джоли

Замыкает тройку лидеров рейтинга израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в 31,5 миллиона долларов. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине "Чудо-женщина: 1984".

В десятку самых высокооплачиваемых актрис в мире попали также Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов), Мерил Стрип (24 миллиона долларов), Эмили Блант (22,5 миллиона долларов), Николь Кидман (22 миллиона долларов), Эллен Помпео (19 миллионов долларов), Элизабет Мосс (16 миллионов долларов) и Виола Дэвис (15,5 миллиона долларов).

Как отмечает издание, в сумме актрисы заработали на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения. 1

Напомним, в прошлом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон.