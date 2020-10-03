Рижская дума избрала трех вице-мэров - Кирсиса, Смилтенса и Озолу

Сегодня депутаты нового созыва Рижской думы избрали трех заместителей мэра - Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Линду Озолу (Новая консервативная партия) и Эдварда Смилтенса (Национальное объединение и Латвийское объединение регионов).
За избрание всех троих кандидатов проголосовали 37 депутатов. Против избрания Смилтенса и Озолы проголосовали 16 депутатов, в против избрания Кирсиса - 20.
Кирсис в Рижской думе будет отвечать за предотвращение проблем сообщения и обустройство инфраструктуры, Смилтенс - за сотрудничество с самоуправлениями Рижского района, а Озола - за искоренение коррупции и внедрение принципов хорошего управления.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!