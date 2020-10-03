Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни", - написала Алла Борисовна.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области.

Как пишет издание "Коммерсантъ", первые "неофициальные" альбомы Кальянова появились в киосках звукозаписи в 1980-х, причем параллельно его песни без указания исполнителя могли быть на различных сборниках.

Его дебют с песней "Старое кафе" состоялся на "Рождественских встречах" Пугачевой, с которой ранее работал в качестве звукорежиссера. Хит "Старое кафе", который стал визитной карточкой музыканта, вышел на одноименном альбоме в 1986 году. Там же была опубликована песня "Путана". Кальянов был ее первым исполнителем, а автор, Олег Газманов, сделал ее шлягером несколькими годами позже.

За свою карьеру он трижды становился обладателем премии "Шансон года", выпустил более десяти альбомов.

С 1978 г. работал звукорежиссером во Дворце Спорта в Казани, где познакомился с Владимиром Высоцким. На его звукозаписывающей студии "Тон-сервис" записывались такие исполнители, как Алла Пугачева, Алсу, Григорий Лепс и группа "Браво".