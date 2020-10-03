Сб, 3.10.2020
Сегодня первая леди и я получили положительный результат на Covid-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ! Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США

Ники Минаж родила первенца

ФОТО: https://www.instagram.com/nickiminaj/

37-летняя Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти впервые стали родителями. Ребенок появился на свет 30 сентября, однако пока не известны ни пол малыша, ни его имя. Об этом сообщает журнал People. 

Сама певица информацию о материнстве пока что не прокомментировала. 

О беременности стало известно 20 июля. 

Отец ребенка - муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZ, в 1995 году он был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным СМИ, мужчина также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013 году).

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back