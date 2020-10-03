Ники Минаж родила первенца

37-летняя Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти впервые стали родителями. Ребенок появился на свет 30 сентября, однако пока не известны ни пол малыша, ни его имя. Об этом сообщает журнал People.
Сама певица информацию о материнстве пока что не прокомментировала.
О беременности стало известно 20 июля.
Отец ребенка - муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZ, в 1995 году он был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным СМИ, мужчина также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013 году).
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