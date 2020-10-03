В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

Это работа польского скульптора Анджея Шимчика. В ней он запечатлел сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.

Бронзовый памятник установлен недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма.

Это частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), которая отмечает выдающиеся фильмы последнего столетия.

На Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.

Напомним, что романы британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере были изданы общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 мировых языков.