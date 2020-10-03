Щербаков объяснил, зачем в Риге он дал интервью в порванных носках

Дело в том, что большая часть людей мало знают Щербакова как человека. Показательным он считает интервью Юрию Дудю. В нем комик старался показать себя таким, какой он есть.

"Обычно я появлялся где-то с прищепкой... На сосках с прищепкой", - вспомнил он свое интервью для YouTube-канала из Латвии "Говорящие Головы".

Тогда же в кадр попали его порванные носки.

ФОТО: скриншот видео

Алексей отметил, что он отвечал на вопросы искренне и "как есть, но в баловстве". В качестве примера Щербаков привел Джима Керри, который мог прийти на интервью в вязаных тапках.

Сейчас комика радует, что часть зрителей уже разглядела, каков он на самом деле. Уже нет разговоров о его глупости и о том, что его образ и он сам - это одно и тоже.

Алексей Щербаков в подкасте Славы Комиссаренко "Время от времени":