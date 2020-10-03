Сб, 3.10.2020
Только что Верховный суд Республики Карелия отмерил мне 13 лет строгого и вдогон еще отправил все мои "оправдательные" статьи на пересмотр в новом составе суда. Печалька??? Нет! Закономерно. Видно, сильно я кому-то хвост прищемил… Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза
Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза

Щербаков объяснил, зачем в Риге он дал интервью в порванных носках

ФОТО: скриншот видео

31-летний стендап-комик Алексей Щербаков в YouTube-подкасте Славы Комиссаренко "Время от времени" рассказал, почему во время его интервью в Риге проекту "Говорящие Головы" он был в порванных носках. 

Дело в том, что большая часть людей мало знают Щербакова как человека. Показательным он считает интервью Юрию Дудю. В нем комик старался показать себя таким, какой он есть. 

"Обычно я появлялся где-то с прищепкой... На сосках с прищепкой", - вспомнил он свое интервью для YouTube-канала из Латвии "Говорящие Головы".

Тогда же в кадр попали его порванные носки.  

ФОТО: скриншот видео

Алексей отметил, что он отвечал на вопросы искренне и "как есть, но в баловстве". В качестве примера Щербаков привел Джима Керри, который мог прийти на интервью в вязаных тапках.

Сейчас комика радует, что часть зрителей уже разглядела, каков он на самом деле. Уже нет разговоров о его глупости и о том, что его образ и он сам - это одно и тоже. 

Алексей Щербаков в подкасте Славы Комиссаренко "Время от времени": 

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back