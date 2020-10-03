Сергею Есенину - 125: десять песен на его стихи

125 родился один из самых ярких поэтов и персонажей московской богемы - Сергей Есенин. Его стихи актуальны до сих пор. РИА Новости даже подготовило юбилейный список песен.
"Москва", "Монгол Шуудан"
"Клен ты мой опавший", "Чайф"
"Пой же, пой. На проклятой гитаре…", "Кукрыниксы"
"Письмо к женщине", The Retuses
"Заметался пожар голубой", Feduk feat. AISHA
"Грубым дается радость", Василий Обломов
"Шаганэ", Лера Яскевич
"Московский озорной гуляка", Миша Маваши
"Мне грустно на тебя смотреть", Николай Носков
"Задымился вечер", Елена Ваенга
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