Германия: ЕС введет санкции против России, если эксперты подтвердят отравление Навального

Хайко Маас не сообщил, какими именно могут быть санкции. Он лишь отметил, что они будут "соразмерными и адресными".

Ранее политик Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы "Новичок". Помимо этого, следы "Новичка" также были обнаружены на бутылке из номера в томском отеле.