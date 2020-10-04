Дава "зазвездился", Зуева все знала об изменах Козловского, а Гагарина нездорово похудела

Что там у Бузовой и Манукяна?



Поклонники продолжают гадать, что происходит у одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса - Ольги Бузовой и Давидом Манукяном. Никто из молодых людей не комментирует слухи о расставании. Родители Оли и Давы тоже утверждают, что у влюбленных все хорошо. Но тем не менее у журналистов якобы есть свидетели их публичной ссоры.

Недавно портал Popcake.tv разместил слова, который якобы сказал близкий пары:

"Будем откровенны: Давид зазвездился. Ему и красные дорожки и дуэты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что он всего этого смог добиться бы и без Оли. Мол, я такой талантливый, модный, креативный и востребованный".

Насколько это является правдой неизвестно. Возможно, что интрига сохранится до тех пор, пока Ольга не пропиарит новый сезон шоу "Ледниковый период", который стартовал 3 октября.

Мы продолжаем следить за событиями. Конечно, надеемся, что у Давы и Оли все хорошо.

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Знала ли Зуева об изменах Козловского?

Несколько дней назад российские СМИ сообщили, что Данила Козловский заменил исполнительницу главной роли в его фильме "Карамора" Ольгу Зуеву на другую актрису. Причины замены пока не раскрываются.

Это лишь только усилило слухи об изменах Козловского и предполагаемом романе с Оксаной Акиньшиной.

Напомним, что ранее многочисленные порталы уже писали, что якобы Данилу неоднократно замечали в компании Оксаны Акиньшиной, но самым большим удивлением был их совместный отдых в Турции.

Оказывается, ходят слухи, что Ольга могла все знать. Некий анонимный источник (ох, уж эти анонимы) сообщил, что она давно знала о его изменах и сама сделала такой выбор.

Надеемся, что и эти новости лишь пиар для новых фильмов Данилы.

Полина Гагарина еще сильнее похудела.

Поклонники забили тревогу. СМИ сообщают, что певица похудела до 38 килограммов. Ранее многочисленные издания сообщали, что звезда выглядит как тростиночка, но теперь Полина еще сбросила вес.

Подписчики в комментариях стали переживать, что Гагарина так может заболеть анорексией.

Звезда на эти комментарии не реагирует. В многочисленных интервью она утверждала, что ей в этом весе комфортно. Хотя все чаще под ее фото идет обсуждение о том, что блондинке пора обратиться к психологу.

Сама Полина Гагарина никак эти советы не комментирует.

Мы продолжаем держать руку на пульсе. Надеемся, что у исполнительницы все хорошо со здоровьем.