В Эстонии водитель Bolt похитил пассажирку на семь минут

Приехав в пункт назначения на улице Эха, девушка дала водителю Bolt 50-евровую купюру. Пересчитав сдачу, она увидела, что там на несколько евро меньше, чем должно быть. Девушка сообщила водителю о его ошибке и показала стоимость проезда, обозначенную в телефоне: 10.50.

Водитель поехал другой дорогой

Таксистка Майе Йыгар заявила, что счет составляет 14 евро 20 центов, что она бы вообще не согласилась на поездку по такой низкой цене, и отказалась вернуть оставшуюся сумму. Девушка позвонила заказавшему такси отцу, который затем почти 20 минут разговаривал с водителем. Семья хотела заплатить водителю сумму, указанную в приложении, и получить переплаченные 3,7 евро.

Йыгар сказала, что девушка слишком поздно начала спорить о цене. "Она дала 50 евро, и это было подтверждением того, что она согласна с ценой. Я также подтвердила цену в приложении Bolt и завершила поездку в системе. Больше ничего не поделать. Всегда нужно оспаривать прежде, чем платить", - сказала она.

По словам водителя такси, дело было в том, что к конечной цели клиента вела не прямая асфальтированная дорога, а гравийная и приложение рассчитывало цену по ней. «Поскольку по гравийной дороге ограничение скорости составляет 20 километров в час, мы поехали через Ныо, так что километраж пути был больше», - сказала Йыгар. Вот откуда взялась разница в цене. "Я попросила девушку обращаться в Bolt, но она не вышла из машины и начала спорить", - сказала водитель.

Клиентка отделалась испугом

Через некоторое время водитель нажала педаль газа и уехала - с девушкой на заднем сиденье - от дома, расположенного по адресу Эха, 2. Водитель утверждала, что ее ждет следующий клиент, а девушка при желании может потрястись в машине.

На громкой связи по телефону все это время продолжался разговор с отцом пассажирки. И дочь, и отец запаниковали и неоднократно просили водителя остановить машину, чтобы девушка могла выйти. Отец девушки также позвонил в полицию. Йыгар покружила у близлежащих домов и после неоднократных просьб об остановке проехала перед домом на Эха, 2 и выпустила девушку из машины.

"Я проехала метра три и отвезла девушку на то же место. Она просидела в моей машине 30 минут, просто не выходила", - сказала Йыгар.

Так три метра или круг между домами? "Я точно не знаю, сколько метров проехала, мне нужно посчитать", - ответила Йыгар.

Пеэп заявил, что они отделались легким испугом. «Но речь идет уже не о нескольких евро, а об обмане и запугивании людей», - сказал Пеэп.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов пояснил, что сумма, которую приложение показывает при заказе поездки, является лишь ожидаемой ценой. При расчете цены приложение учитывает самый быстрый маршрут, и цена может оказаться выше, если маршрут и время изменились.

"Если клиент хочет, чтобы водитель следовал определенным маршрутом, он должен сообщить об этом водителю, - сказал Лашманов. - Однако, конечно, водитель не может требовать сумму, которая не отображена в приложении водителя в конце поездки".

Случаем в настоящее время занимается служба поддержки клиентов Bolt.

Хронология событий 25 cентября между 22 и 23 часами. Пеэп заказал такси Bolt своей 19-летней дочери около 22:00, поездка с хутора Тамме до адреса Тарту, Эха, 2. Прибыв в пункт назначения, девушка дала водителю 50 евро. Пересчитывая сдачу, девушка заметила, что сумма отличается от указанной в приложении. Девушка сообщила водителю об ошибке. Водитель утверждал, что счет составляет 14,2 евро. В 22.20 девушка позвонила отцу, начался спор. Около 22.30 водитель дал газ и поехал, девушка сидела на заднем сиденье. В 22.32 Пеэп позвонил в полицию. Семья отказалась от спорных денег, девушка хотела просто выйти из машины. Водитель объехал дома и выпустил девушку из машины в 22.37.