Как стартовал "Ледниковый период". Падение Соколовского, неудачи Маркони и комментарии Тарасовой
3 октября стартовал новый сезон шоу "Ледниковый период". В нем приняли участие многочисленные звезды шоу-бизнеса и спорта. Ведущими стали фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Председателем жюри является Татьяна Тарасова.
Для Алины - это был первый опыт в роли телеведущей. Стоит сказать, что зрители к ней отнеслись критически. Они даже написали в Ягудина комментарии в Instagram: "Зачем поставили Загитову ведущей?! Закрепощенная, очень наигранно, а главное - проблемы с дикцией, тембр голоса слух режет".
Но фигурист заступился за коллегу.
"Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет! А пока что отдыхайте", - написал Алексей.
Конечно, было видно, что Загитова волнуется и боится ошибиться. Кстати, шоумен Владимир Маркони, выступающий в паре с Маргаритой Дробязко, затроллил Загитову, когда она спросила, знает ли он, что такое компоненты в фигурном катании. Владимир у нее поинтересовался, что такое пицца. Но Ягудин разрядил обстановку.
По результатам на первом месте оказались актриса Ольга Кузьмина и вице-чемпион Олимпиады в команде Александр Энберт (11,88 балла и три оценки 6,0). Следом за ними идут двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин. На третьей строчке (11,82 балла) – телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев расположились на десятом месте.
Видео: Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев
Худшими в первый день стали Екатерина Боброва и певец Влад Соколовский. Исполнитель сначала упал сам, а потом уронил Екатерину во время поддержки. Это, вероятно, был самый страшный момент шоу.
"Я не справился с волнением, однозначно! Если честно, то больше всего я расстроился из-за того, что подвел Катю..." - сказал Влад.
Видео: Екатерина Боброва и певец Влад Соколовский
Традиционно Татьяна Тарасова давала забавные комментарии. После проката Надежды Михалковой и Максима Маринина, она сказала: "Правда, это была нежнятина. Но такая немножко долбаная".
Самой строгой в жюри была Елена Исинбаева. Прокат Дробязко и Маркони она оценила на 5,6/5,7 и заметила, что у них совсем не было техники, хотя остальным участникам жюри номер понравился больше.
Видео: Шоумен Владимир Маркони и Маргарита Дробязко
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