Как стартовал "Ледниковый период". Падение Соколовского, неудачи Маркони и комментарии Тарасовой

Для Алины - это был первый опыт в роли телеведущей. Стоит сказать, что зрители к ней отнеслись критически. Они даже написали в Ягудина комментарии в Instagram: "Зачем поставили Загитову ведущей?! Закрепощенная, очень наигранно, а главное - проблемы с дикцией, тембр голоса слух режет".

Но фигурист заступился за коллегу.

"Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет! А пока что отдыхайте", - написал Алексей.

Конечно, было видно, что Загитова волнуется и боится ошибиться. Кстати, шоумен Владимир Маркони, выступающий в паре с Маргаритой Дробязко, затроллил Загитову, когда она спросила, знает ли он, что такое компоненты в фигурном катании. Владимир у нее поинтересовался, что такое пицца. Но Ягудин разрядил обстановку.

По результатам на первом месте оказались актриса Ольга Кузьмина и вице-чемпион Олимпиады в команде Александр Энберт (11,88 балла и три оценки 6,0). Следом за ними идут двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин. На третьей строчке (11,82 балла) – телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев расположились на десятом месте.

Видео: Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев

Худшими в первый день стали Екатерина Боброва и певец Влад Соколовский. Исполнитель сначала упал сам, а потом уронил Екатерину во время поддержки. Это, вероятно, был самый страшный момент шоу.

"Я не справился с волнением, однозначно! Если честно, то больше всего я расстроился из-за того, что подвел Катю..." - сказал Влад.

Видео: Екатерина Боброва и певец Влад Соколовский

Традиционно Татьяна Тарасова давала забавные комментарии. После проката Надежды Михалковой и Максима Маринина, она сказала: "Правда, это была нежнятина. Но такая немножко долбаная".

Самой строгой в жюри была Елена Исинбаева. Прокат Дробязко и Маркони она оценила на 5,6/5,7 и заметила, что у них совсем не было техники, хотя остальным участникам жюри номер понравился больше.

Видео: Шоумен Владимир Маркони и Маргарита Дробязко