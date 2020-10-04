Супруга Армена Джигарханяна: "Уже ходить трудно, в колясочку тянет, чтобы повезли"

Она заметила, что все близкие стараются не показывать Джигарханяну программы и статьи о нем, чтобы не расстраивать.

"Раньше имя Джигарханяна в прессе ни с каким скандалом не ассоциировалась. А теперь... Обидно, что придет новое поколение, которое будет уже на основе лживых статей делать какие-то выводы", - заметила Татьяна.

Власова отметила, что экс-супруга Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская просто уже не может остановиться.

"Мне иногда кажется, что просто человек не совсем здоров психически. Здоровый бы уже отстал, занялся своей жизнью, профессией", - сказала женщина.

Имя Виталины в доме актера больше не произносят. Даже в разговоре с журналистами женщина его избегала.

"Но я эту женщину не прощу никогда. Всем в любом случае воздается по заслугам. Она последние годы нашей жизни просто испортила. Хорошо, у меня гены хорошие, мама 100 лет прожила. Я закаленная во всех смыслах, родилась в Сибири, по снегу бегала, ледяные сосульки жевала", - указала Власова.

Состояние Армена Борисовича сейчас не самое лучшее. Он не может передвигаться самостоятельно, но ум у него ясный.

"Физически мужу уже ходить трудно, в колясочку тянет, чтобы повезли. А голова — ясная, мыслит так же как всегда - интересно, неожиданно", - призналась женщина.

Она не стала отрицать, что актер регулярно посещает врачей и обходит обследование. Ему смотрят давление, кровь, сахар и прочее. Но состояние Джигарханяна сейчас стабильное.