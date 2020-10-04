Группа Little Big записала песню для фильма "Борат 2"

"Записали кавер-версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory специально для трейлера фильма Борат 2", - говорится в сообщении.

Премьера ленты назначена на 23 октября на сервисе Amazon Prime.

Напомним, кассовые сборы первой части фильма превысили 261,5 миллиона долларов, хотя ее бюджет составлял всего 18 миллионов. По сюжету, казахстанский журналист Борат Сагдиев путешествует по США и встречается с разными интересными людьми. Это псевдодокументальная комедия, которая снималась тайно.

Любопытный факт, большинство героев, появившихся на экране, в момент съемки не осознавали, что участвуют в одном большом розыгрыше.

Кстати, после выхода дебютного трейлера продолжения "Бората", некоторые пользователи Twitter запустили хэштег #cancelborat.

Половина пользователей требует запретить картину из-за неуважения к жителям Казахстана. В фильме он назван выдуманной страной третьего мира, и есть обвинения в сторону США в двойных стандартах. Вторая половина наоборот защищает фильм Коэна и заявляет об абсурде обвинений.