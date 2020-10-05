Как звезды провели выходные: Ивлеева на отдыхе, Асмус с "рогами", а Чичваркин с грибами

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
"Рогатая" Кристина Асмус
Андрей Мерзликин и его будни во время пандемии коронавируса
Светлана Лобода решилась на каре
Настя Ивлеева и Элджей продолжают отдыхать
Алена Водонаева и ее утонченная маска
Настя Каменских в ожидании обеда
Демис Карибидис провел выходные с семьей
Евгений Чичваркин приготовился к походу за грибами
Рената Литвинова под желтым фильтром
Ира Смелая и красивый пудель
Агата Муцениеце украсила себя стразами
Регине Тодоренко идет стиль ретро, правда?
Ксении Бородиной он тоже идет
Маша Горбань и ее очень откровенная фотосессия
Дочь Алсу Микелла Абрамова здесь очень взросло выглядит
Группа Rock Privet продолжает репетировать
Яна Кошкина соблазняет идеальными формами
Соня Таюрская показала свое лучшее фото из метро
Катя Кищук и веселый Instagram-фильтр
Полупрозрачная Ольга Серябкина
Монеточка в образе
Ренарс Кауперс в прыжке
Филипп Киркоров и Анна Нетребко прогулялись вместе по Красной площади
Максим Виторган рассказал историю про коньяк
Маша Миногарова и ее деловой стиль
Татьяна Мингалимова умеет курить с намеком на таинственность
Миленькое фото Стаси Милославской
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!