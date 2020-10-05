Раймонд Паулс возмущен предложением Гобземса собрать для него миллион евро

В ночь на субботу, 3 октября, Гобземс написал на своей Facebook-странице, что считает Раймонда Паулса "самым выдающимся латышом за последние сто лет". Депутат сообщил, что "каждый из нас на вечеринке ставил песню Раймонда Паулса" и что "у каждого есть любимая песня из репертуара маэстро".

"Я встречался с Раймондом Паулсом несколько раз в своей жизни. И у меня есть неутолимое желание, чтобы мы все сделали что-то беспрецедентное. Я хочу, чтобы самый выдающийся человек в нашей стране стал миллионером", - написал Гобземс, добавив, что "это немного" и это "всего лишь материальное".

По мнению депутата, это вселяет уверенность в себе. Осуществление этой идеи было бы "благодарностью за множество прекрасных моментов в нашей жизни, которые мы пережили благодаря Раймонду Паулсу". "Это будет очень красиво, поверьте", - добавил депутат.

Гобземс призвал всех жертвовать по одному евро единовременно не "из бедности или нужды", а потому, что "мы можем".

Депутат продолжил размышлять на эту тему и в субботу утром. Он написал, что, когда пошел в политику, пообещал - "в первый же день, когда буду премьер-министром, я верну Раймонду Паулсу украденное в Krājbanka".

Гобземс сказал, что он не забывает своих обещаний: "Я должен это выполнить. Но это можно выполнить еще лучше, подняв уверенность всей страны".

В продолжение записи депутат раскритиковал министра здравоохранения Илзе Винькеле и заметил, что "Раймонд Паулс - человек, которого можно сравнить с памятником Свободы или национальным флагом, настолько он важен для нашей страны".

Но, видимо, депутатская идея сильно разозлила маэстро.

Журналист Арнис Краузе написал в Twitter в воскресенье, что "никогда не слышал такого разгневанного и расстроенного Раймонда Паулса".

"Арнис, что мне теперь делать? Я слышала, что один (...) Сейма предлагает людям пожертвовать мне миллион в интернете. Спасибо, я всю жизнь мог зарабатывать сам. А теперь мне еще придется испытать нечто подобное", - заметил Паулс.

В воскресенье вечером в Twitter-аккаунте Раймонда Паулса появилось объявление:

"Дорогие друзья! Я не просил и не прошу жертвовать мне деньги - пожалуйста, не увлекайтесь дешевыми провокациями и популистскими текстами.

Я зарабатываю деньги на своей работе. И я также рекомендую сделать это тем, кто пытается нагнать политический капитал пустой болтовей".

Уже после высказывания маэстро Гобземс опубликовал третий пост на эту тему, в котором говорилось, что "он никогда не передумает по этому поводу, потому что считает это правильным".

Когда в комментарии кто-то сослался на высказывание Паулса, Гобземс ответил, что композитор "не говорит такими конструкциями" и не использует соцсети.