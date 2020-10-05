Звезда "Ворониных" Маша Ильюхина: миллион подписчиков в TikTok и успехи в кино и спорте

Ильюхина исполнила в сериале роль Маши Ворониной. Это подарило девушке невероятную популярность. Сейчас ей уже 16 лет.

В послужном списке актрисы более 12 киноработ. Но это еще не все! Девушка также успешный блогер. У нее 368 тысяч подписчиков в Instagram и практически миллион в TikTok.

Мало кто знает, но Маша профессионально 14 лет занимается художественной гимнастикой. На данный момент она кандидат в мастера спорта и призер нескольких соревнований.

На увлечение девушки повлияла ее мама. Она актриса, режиссер, хореограф и педагог.

"Она занималась со мной с малых лет гимнастикой (в годик я уже сидела на шпагате), актерским мастерством, рассказывала, как надо вести себя на площадке, как разговаривать, учить текст и многое другое. Но главное - я сама этого хотела!" - призналась Ильюхина в интервью.

Что касается сериала "Воронины", то она очень любит свою киносемью, но на свою героиню она не похожа.

"Недавно занялась еще и вокалом – записала две песни и два кавера. Пишу афоризмы, свою книгу. Как тут можно о чем-то жалеть?" - рассуждает Маша.

Что касается заработка, что в 14 лет она смогла позволить купить себе квартиру.

"Я неплохо зарабатываю. Помню свою первую зарплату в пять лет - 50 000 рублей. На что конкретно потратила, не вспомню", - отмечает актриса.

У нее хорошие отношения с родителями.

"Моя мама - мой продюсер, поэтому, конечно же, она меня во всем поддерживает и направляет. А друзей практически нет - только несколько близких, остальные в основном приятели", - поясняет она.

Маша Ильюхина гордится своим звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике, наградами, сериалом "Воронины" и его местом в Книге рекордов Гиннесса (самый продолжительный адаптированный сериал в мире), собственной музыкой. Она также мечтает сняться в испанском или американском сериале.

"Хочу сыграть стерву и получить роль в мелодраме", - признается она.