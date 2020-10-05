"В гробу я видал такой хайп": Собчак поговорила с Тарзаном и Королевой о скандале с изменой

В разговоре с Ксенией Собчак Наташа Королева согласилась с тем, что кому-то в этой истории надо было "раскрутиться". Да, телеканалы хотели получить свои рейтинги. Телеведущая намекнула, что певица пользуется ситуацией для того, чтобы напомнить о себе и пропиарить новую песню. Но тут звезда с ней не согласилась.

"Напомнить таким образом о себе? Ну, это очень... Нет, это не стоит... Та ситуация, которая возникла - это того не стоит", - сказала Королева.

Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

Тарзан объяснил Собчак, почему он сказал, что он "на 200% мужик". Глушко имел в виду, что в свои 50 лет никогда не прятался за чужие спины и отвечал за свои поступки сам. Он подчеркнул, что не будет никому ничего объяснять, кроме своей жены и Бога. Сергей отметил, что вся эта ситуация была не ради хайпа.

"В гробу я видал такой хайп", - заметил он.

Собчак в свою очередь отметила, что она не платит Королевой за это интервью. Супруги сами изъявили желание переговорить с Ксенией на эту щекотливую тему.

Королева указала, что она "артист Первого канала". Певица сделала уже не одну рейтинговую программу. Она в прекрасных отношениях с Константином Эрнстом и Юрием Аксютой.

"Главный человек на канале не знал об этой ситуации... Я несколько раз звонила в приемную, и меня не соединяли - для меня было достаточно странно. Наши адвокаты посылали письма о том, что здесь неординарная ситуация", - рассказала Наташа.

Об Андрее Малахове она высказалась очень тепло.

"Я благодарна Андрею, что хотя он порой делает очень желтый и неприятный контент, но... я благодарна, что он позвонил и сказал, что он это брать не будет", - объяснила Королева.

Телеведущий признался певице, что он понимает, что все происходящее - это мошенничество.

"Зачем давать мошенницам выступать на центральных каналах?... Зачем это сделал центральный канал?" - не понимает Наташа.

Певица объяснила, что вся ситуация, которая произошла, она глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Это способ зарабатывания денег", - отмечает Тарзан.

После того, как Королева не дождалась реакции от руководства Первого канала, она сделала вывод, что эта ситуация вышла за рамки.

"Это ЧП на канале", - заявила певица.

Она считает, что внутри канала происходят свои перестановки. Королева уверена, что эта история была поднята для того, чтобы освободить кресло Константина Львовича Эрнста. Она подчеркнула, что это лишь ее домыслы и наблюдения.

Тарзан признался, что он не мог смотреть, как рыдает Наташа. Потому и появилось это первое эмоциональное видеообращение Он объяснил, что государство сейчас воспитывает таких людей, которые за деньги делают такие подставы.

Сергей Глушко (Тарзан) ФОТО: скриншот видео

Любопытно, что коллеги Тарзана, молодые стриптизеры, звонили и рассказывали, что редакторы программ предлагают деньги за то, чтобы они пришли на шоу и рассказали о якобы интимной связи с Наташей Королевой.

Певицу возмутило не то, что эту историю осветили, а то, что это сделали центральные телеканалы. Наташа считает, что это была не измена, а подстава.

"Для меня были больше переживания, что он из-за своей глупости попал в эту ситуацию", - отмечает она.

Королева впервые рассказала о страшной истории, когда она оказалась в реанимации на волосок от смерти. Тогда она поняла, что Сергей всегда будет с ней рядом. Он спасал ее, ухаживал за ней в палате, менял под ней "судно", мыл ее. Этот тяжелый момент певица вспоминает, едва сдерживая слезы.

Они заметила, что после этого произошел переломный момент в их браке. Ни о какой ревности или неуверенности в муже ей больше говорить не стоит.

Видео: Интервью Ксении Собчак с Тарзаном и Наташей Королевой