"Кидали камни в силовиков": в Бишкеке - массовый митинг несогласных с итогами выборов

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В этом выпуске:
- В Бишкеке проходит массовый митинг несогласных с итогами парламентских выборов. Демонстранты пытались взять штурмом ворота здания правительства.
- Более 100 тысяч человек вышли вчера на "Марш освобождения политзаключенных в Минске". Протесты в стране не прекращаются уже два месяца.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Турция поможет урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Бои в регионе идут уже больше недели.
В Бишкеке проходит массовый митинг несогласных с итогами парламентских выборов
Вечером 5 октября в Бишкеке начались беспорядки из-за непризнания результатов выборов в парламент. В центре собрались сотни протестующих, которые подожгли мусорные баки и кидали камни в силовиков. Милиция разогнала толпу светошумовыми гранатами и водометами.
Жители Кыргызстана рассказывают, что выборы в парламент "прошли нечестно". Они не доверяют результатам, которые объявил ЦИК, и говорят о раздаче денег, особенно пенсионерам: "Лично мне тоже предлагали, но я отказался". Или о том, что их знакомые "чуть ли не заставляли голосовать за партии власти".
Политолог Эмиль Джураев не удивляется беспорядкам на улицах Бишкека, которые начались после оглашения итогов выборов в парламент. "Было очень много манипуляций, особенно с переселением людей, с тем, как велась агитация и конкуренция среди партий до выборов: это было беспрецедентно", - подчеркивает он.
В Бишкеке силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона протестующих, пишет кыргызская служба Радио Свобода.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 05.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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