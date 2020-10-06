Протесты в Бишкеке: парламентские выборы признали недействительными

Ранее сообщалось, что протестующие в Бишкеке, которые были не согласны с итогами парламентских выборов, в ночь на 6 октября захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар, об этом сообщает "Медуза".

После этого демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы.

К утру стало известно, что протестующие также захватили здания столичной мэрии и правительства страны. По последним данным, в результате столкновений пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы. Известно об одном погибшем.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

По данным "Медузы", оппозиция намерена отстранить от должности президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Также оппозиционеры выступают за принятие новой Конституции страны.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Жээнбеков контролирует ситуацию в республике, но допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Президенттин кабинети pic.twitter.com/WKy80pJOg5 — Bakyt Torogeldi uulu (@BakytTorogeldi) October 5, 2020

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 5 октября, в Бишкеке начались беспорядки из-за непризнания результатов выборов в парламент. В центре собрались сотни протестующих, которые подожгли мусорные баки и кидали камни в силовиков. После столкновений милиции с протестующими в центре Бишкека были госпитализированы более 130 человек.

В числе пострадавших как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

Ночью протестующие на пожарной машине протаранили ворота на территорию перед зданием парламента и ворвались внутрь.

Здание было пустым - как сообщают очевидцы, незадолго до этого оттуда выехала колонна машин.