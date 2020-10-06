Звезда "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода

Звезда "Холостяка" и российская модель Виктория Короткова насмерть сбила пешехода в центре Москвы. Об это пишет РИА "Новости".
Телеканал РЕН ТВ передает, что Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в центре Москвы.
Доступно видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии.
Журналисты выяснили, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей (27 евро). Telegram-канал Super.ru пишет, что транспортное средство зарегистрировано на Рагима Шамшилова. Мужчину считают предполагаемым бойфрендом модели.
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло поздно вечером 5 октября на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель "Мерседес-Гелендваген" сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.