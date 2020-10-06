Звезда "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода

Телеканал РЕН ТВ передает, что Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в центре Москвы.

Доступно видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии.

Журналисты выяснили, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей (27 евро). Telegram-канал Super.ru пишет, что транспортное средство зарегистрировано на Рагима Шамшилова. Мужчину считают предполагаемым бойфрендом модели.