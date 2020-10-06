Фото, доказывающие, что президенту Франции и его жене понравились подарки Левитса

Президент Латвии Эгил Левитс по случаю официального визита в Ригу президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги подарил паре два велосипеда Ērenpreiss. Похоже, подарок будет очень полезным, поскольку обоих супругов часто замечают на велосипедах.
Так, например, в 2018-м Макрон с Брижит отправились в отпуск на юго-восток Франции. Так как было жарко, первая леди Франции не упустила возможности прокатиться на велосипеде.
До этого также Макроны были запечатлены на велосипедах: супруги выехали на них из дома на важное мероприятие.
Галерея: Макроны на велосипедах
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