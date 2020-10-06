Вт, 6.10.2020
Что мне теперь делать? Я слышал, что один (...) предлагает людям пожертвовать мне миллион в интернете. Спасибо, я всю жизнь мог зарабатывать сам. А теперь мне еще придется испытать нечто подобное. Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро
Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро
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Фото, доказывающие, что президенту Франции и его жене понравились подарки Левитса

ФОТО: Reuters/ AFP/ Scanpix

Президент Латвии Эгил Левитс по случаю официального визита в Ригу президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги подарил паре два велосипеда Ērenpreiss. Похоже, подарок будет очень полезным, поскольку обоих супругов часто замечают на велосипедах. 

Так, например, в 2018-м Макрон с Брижит отправились в отпуск на юго-восток Франции. Так как было жарко, первая леди Франции не упустила возможности прокатиться на велосипеде. 

До этого также Макроны были запечатлены на велосипедах: супруги выехали на них из дома на важное мероприятие. 

Галерея: Макроны на велосипедах

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