Фото, доказывающие, что президенту Франции и его жене понравились подарки Левитса

Так, например, в 2018-м Макрон с Брижит отправились в отпуск на юго-восток Франции. Так как было жарко, первая леди Франции не упустила возможности прокатиться на велосипеде.

До этого также Макроны были запечатлены на велосипедах: супруги выехали на них из дома на важное мероприятие.

Галерея: Макроны на велосипедах