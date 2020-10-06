Начался набор в бесплатный медиалагерь в Сигулде

Принять участие может любой желающий в возрасте от 15 до 18 лет, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кино или культурным менеджментом. Благодаря поддержке посольства Королевства Нидерландов в Латвии и самоуправления Сигулды, принять участие в лагере можно абсолютно бесплатно.

В этом году преподавателями лагеря станут продюсер из Нидерландов Фолкер Темпелман, ведущий прямых эфиров на Pieci.lv Томс Гревиньш, создатель передач на канале LTV Марта Селецка (передачи Te и Literatūre), ведущий мероприятий Ренарс Зелтыньш, радио-продюсер передачи Dod pieci и Cita domnīca Кармен Степанова, журналистка "Re:Baltica" проекта Starp citu Инесе Лиепиня, актриса и педагог по речи Анита Грубе, мультимедийный продюсер Латвийского Радио Юстине Савицка, создатель фильма "Странники" Матис Кажа, оператор Давис Доршс, эксперт по социальным сетям Вильгельм Мейстар (Wrong), специалист по рекламе Раймонд Платацис, режисер театра Дмитрий Петренко и многие другие. Особыми гостями станут режисер фильма Dvēseļu putenis Дзинтарс Дрейбергс и журналистка, лидер движения пробуждения и кавалер ордена Трех звезд Марина Костенецкая.

"В этом году из-за введенных ограничений Covid-19, мы примем меньшее количество участников, но все же очень рады, что сможем дать возможность 30 самым креативным и целеустремленным латвийским ученикам. Участники лагеря не только будут учиться от ведущих специалистов сфер, но сами также примут участие и будут создавать контент в окрестностях Сигулды. В лагере будет работать студия Young Media Sharks, где в прямом эфире пройдут интервью с преподавателями лагеря", - рассказала автор идеи и главный организатор лагеря Илона Бичевска.

Лагерь пройдет при поддержке посольства Королевства Нидерландов, тем самым способствуя сильной и независимой медиадеятельности в Латвии. Продвижение права на свободу выражения мнений, а также поддержка профессиональной журналистики и средств массовой информации является одним из приоритетов Нидерландов. Посол Нидерландов в Латвии Говерт Ян Корнелис Байл де Вру верит, что подготовка сегодняшнего нового поколения журналистов - основа работы завтрашних сильных и профессиональных журналистов.

Подать заявки в лагерь можно на сайте проекта YoungMediaSharks.eu до 11 октября. Всех претендентов будут отбирать по творческому заданию и мотивации.