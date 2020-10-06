"Потому что там правду не скажут": Юлия Навальная о том, почему и как забирала мужа из России

Российский политик Алексей Навальный и его супруга Юлия дали журналисту Юрию Дудю первое большое видеоинтервью после отравления. Юлия рассказала о своей реакции на новость об отравлении супруга, о том, как училась принимать ситуацию, о реакции детей и мыслях об эмиграции.
Как Юлия собралась с силами
"Я понимала, что в этой ситуации не могу расслабиться, потому что я ему самый близкий человек - я жена. Если я расклеюсь, то все по очереди начнут расклеиваться. Поэтому я постаралась собраться. Ну и страшно было, когда я вышла и один из врачей (...) сказал мне "Какое горе! Держитесь". А когда так говорят - это практически соболезнования выражают. Поэтому это было страшно, и с каждым моментом я понимала, что я должна его забрать. Не расклеиться и забрать".
Почему нужно было увезти Алексея
"Потому что там (в России. - Прим. ред.) правду не скажут", - сказала Юлия. По ее словам, ей непонятно было то, почему столько чиновников находилось в больнице.
Юлия об эвакуации мужа в Германию, словах "смерть" и "умирает"
"На второй день, когда (наверное, много народу следило) было понятно, что, скорее всего, его не отдадут, я поехала на встречу с немецкими врачами. Уже после того, как меня не пустили к ним в больнице, мы узнали, в каком они отеле остановились, созвонились с ними. Я к ним приехала. Мы с ними переговорили в этой гостинице… Они мне сказали, что он абсолютно транспортабелен, что они его готовы вывозить и что напишут мне бумагу, но это займет какое-то время, около часа. Вышла из гостиницы: с одной стороны - река, деревянный настил, на который я плюхнулась, и с другой стороны - была свадьба. И вот там такое веселье, поют какие-то песни. "Горько" не кричали, но все красиво наряжены, одеты. И в тот момент я понимала, что это какой-то сюр, настолько странно… В тот момент я подумала, что сегодня я не смогу его забрать. Я думаю, что это было много усилий многих людей и, наверное, мое какое-то давление в прессе, в интернете, что мы хотим его забрать, а его нам не отдают, и уже на международном уровне. Хотя мне кажется, что Меркель, Макрон сделали какие-то стейтменты, но я, честно говоря, не особо следила за этим. Мое письмо Путину с требованием, чтобы его отпустили… Все эти усилия сложились, и в какой-то момент они поняли, что им будет проще его отпустить, чем устроить вот такое… шоу, как он умирает в прямом эфире. Как бы это сейчас страшно ни звучало, после этой истории я научилась говорить слова "смерть" и "умирает", потому что в моей семье, когда Леша или дети что-нибудь такое говорят, я все время ужасно на них ругалась. Я не люблю произносить эти слова. Теперь вот как-то мне стало проще это делать, потому что я понимала, что, скорее всего, он там умрет".
Сколько раз Юлия просила мужа бросить политику?
По признанию Юлии, таких разговоров не было:
"Все всегда хотят от меня услышать хоть намек, что да, хотелось бы. Нет. Я абсолютно поддерживаю все, чем занимается Алексей. Искренне говорю, а не то чтобы это какая-то красивая фраза. И бросать это на полпути - это нездорово".
Что Юлия думает об эмиграции?
"Я не боюсь возвращаться в Россию. Мы совершенно точно вернемся в Россию. Единственное, когда он еще был в больнице и даже его еще не выписывали, но он уже все понимал, я сказала ему, что "понимаю, что ты хочешь вернуться как можно скорее, но я тебя очень прошу - давай ты до конца выздоровеешь", а потом вернешься. Потому что мы не знаем, что нас ждет в России, и если ты приедешь недолеченный - возможно, второй раз не получится тебя спасти. Мне кажется, он меня услышал", - рассказала Юлия.
Она отметила, что для нее никогда не стоял вопрос о том, чтобы покинуть свою страну.
Видео: Интервью Алексея Навального в программе "вДудь"
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