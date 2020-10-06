"Потому что там правду не скажут": Юлия Навальная о том, почему и как забирала мужа из России

"На второй день, когда (наверное, много народу следило) было понятно, что, скорее всего, его не отдадут, я поехала на встречу с немецкими врачами. Уже после того, как меня не пустили к ним в больнице, мы узнали, в каком они отеле остановились, созвонились с ними. Я к ним приехала. Мы с ними переговорили в этой гостинице… Они мне сказали, что он абсолютно транспортабелен, что они его готовы вывозить и что напишут мне бумагу, но это займет какое-то время, около часа. Вышла из гостиницы: с одной стороны - река, деревянный настил, на который я плюхнулась, и с другой стороны - была свадьба. И вот там такое веселье, поют какие-то песни. "Горько" не кричали, но все красиво наряжены, одеты. И в тот момент я понимала, что это какой-то сюр, настолько странно… В тот момент я подумала, что сегодня я не смогу его забрать. Я думаю, что это было много усилий многих людей и, наверное, мое какое-то давление в прессе, в интернете, что мы хотим его забрать, а его нам не отдают, и уже на международном уровне. Хотя мне кажется, что Меркель, Макрон сделали какие-то стейтменты, но я, честно говоря, не особо следила за этим. Мое письмо Путину с требованием, чтобы его отпустили… Все эти усилия сложились, и в какой-то момент они поняли, что им будет проще его отпустить, чем устроить вот такое… шоу, как он умирает в прямом эфире. Как бы это сейчас страшно ни звучало, после этой истории я научилась говорить слова "смерть" и "умирает", потому что в моей семье, когда Леша или дети что-нибудь такое говорят, я все время ужасно на них ругалась. Я не люблю произносить эти слова. Теперь вот как-то мне стало проще это делать, потому что я понимала, что, скорее всего, он там умрет".