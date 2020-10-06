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"Связь на одну ночь": латвийский актер Скрастиньш признался, что не принимал участие в воспитании сына

Артур Скрастиньш

ФОТО: LETA

28 сентября в театре "Дайлес" была представлена ​​книга Ливии Думини "Зазеркалье Артура Скрастиньша" (Artūra Skrastia Spogulija), которая рассказывает о его актерском пути, а также повествует о людях, которых он встречал как в личной, так и в профессиональной жизни.

В книге речь идет и о его отношениях с уже взрослым сыном Дависом.

Скрастиньш признается, что ребенок появился на свет в результате "связи на одну ночь" с тогдашней студенткой Латвийской академии культуры Даце Коцере. Он хотел быть ответственным человеком и вписал себя в графу "отец", но никогда не принимал участие в воспитании сына. Актер указал, что не чувствует с Дависом никакой эмоциональной связи. 

После того, как Артур встретился с мальчиком несколько раз, он принял решение, что не хочет быть "воскресным папой". Скрастиньш решил, что подождет, пока Давис вырастет. Если спустя годы тот захочет поддерживать контакт, то так тому и быть. 

Сейчас сын актера проживает в Норвегии, у него уже есть своя семья. 

Напомним, в 2008 году Артур Скрастиньш женился на актрисе Илзе Кузуле. Пара воспитывает двоих детей - Эмилию и Марата. 

Галерея: Презентация книги "Зазеркалье Артура Скрастиньша" (Artūra Skrastia Spogulija)

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