"Связь на одну ночь": латвийский актер Скрастиньш признался, что не принимал участие в воспитании сына

В книге речь идет и о его отношениях с уже взрослым сыном Дависом.

Скрастиньш признается, что ребенок появился на свет в результате "связи на одну ночь" с тогдашней студенткой Латвийской академии культуры Даце Коцере. Он хотел быть ответственным человеком и вписал себя в графу "отец", но никогда не принимал участие в воспитании сына. Актер указал, что не чувствует с Дависом никакой эмоциональной связи.

После того, как Артур встретился с мальчиком несколько раз, он принял решение, что не хочет быть "воскресным папой". Скрастиньш решил, что подождет, пока Давис вырастет. Если спустя годы тот захочет поддерживать контакт, то так тому и быть.

Сейчас сын актера проживает в Норвегии, у него уже есть своя семья.

Напомним, в 2008 году Артур Скрастиньш женился на актрисе Илзе Кузуле. Пара воспитывает двоих детей - Эмилию и Марата.

Галерея: Презентация книги "Зазеркалье Артура Скрастиньша" (Artūra Skrastia Spogulija)